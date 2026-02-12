Massari: "Lombardia sempre più destinazione turistica completa"

"Attraverso le nostre eccellenze enogastronomiche, la cultura, l’arte, le tradizioni, i saperi artigianali e il patrimonio dei borghi, vogliamo offrire un’immagine di una regione viva, dinamica e profondamente radicata nei territori".

Palinsesto ricco di eventi al padiglione Lombardia dell'edizione 2026 della Bit, la Borsa internazionale del turismo, in corso a Fiera Milano. Numerosi gli eventi con l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari.

Tra quelli che hanno attirato attenzione e curiosità 'Intrecci – l’arte della tessitura', una dimostrazione organizzata dall’Associazione Intrecci, nata in Valle Camonica con l’obiettivo di custodire, innovare e divulgare tecniche artigianali a rischio di estinzione. Un'occasione quindi per trasmettere i saperi, la memoria dei territori e il legame profondo tra cultura materiale, identità e turismo sostenibile.

“La Bit - ha sottolineato l'assessore Massari - è un’occasione fondamentale per raccontare la Lombardia nella sua identità più autentica. Attraverso le nostre eccellenze enogastronomiche, la cultura, l’arte, le tradizioni, i saperi artigianali e il patrimonio dei borghi, vogliamo offrire un’immagine di una regione viva, dinamica e profondamente radicata nei territori. Il turismo oggi non è solo viaggio, ma esperienza, relazione e racconto: per questo investiamo in un modello che valorizza le comunità locali, i piccoli centri e le identità territoriali, rendendoli protagonisti di un’offerta turistica di qualità, sostenibile e riconoscibile anche a livello internazionale”.

Allo stand di Regione Lombardia (Padiglione 11 – B01, B19, E02, E20) l'assessore Debora Massari ha partecipato anche alla riunione dei sindaci dei 'Borghi più belli d’Italia', momento istituzionale di confronto e coordinamento tra amministrazioni locali impegnate nella valorizzazione dei piccoli centri storici e delle comunità territoriali.

"La partecipazione di Regione Lombardia alla Bit - ha precisato - conferma l’impegno istituzionale nel promuovere un turismo esperienziale e identitario, capace di trasformare le eccellenze locali, i borghi e le tradizioni in leve strategiche di sviluppo economico, culturale e territoriale".

Allo stand Lombardia anche momenti di grande valore simbolico e territoriale: dalle degustazioni di formaggi simbolo della tradizione lombarda come il Gorgonzola e lo Strachitunt, abbinati ai vini regionali, alle iniziative dedicate al racconto del cibo come espressione dell’identità locale, fino alle performance artigianali legate alla tessitura tradizionale della Valle Camonica.

