Mer, 11/02/2026 - 08:50

mercoledì 11 febbraio 2026 | ore 09:34

Attacco hacker al Comune di Nosate

Attacco hacker alla rete informatica del Comune di Nosate. In corso verifiche e accertamenti per capire quali dati siano stati esposti.
Nosate - Il Municipio

Attacco hacker alla rete informatica del Comune di Nosate. Scoperto nelle scorse ore, subito dagli uffici del Municipio, ci si è attivati per svolgere tutte le necessarie verifiche e cercare di capire quali dati siano stati esposti a seguito dell'attacco. L'appello/invito alla cittadinanza da parte dell'Amministrazione comunale è a diffidare di qualsiasi comunicazione che dovesse arrivare a nome e per conto dello stesso Comune e se ciò dovesse avvenire di segnalarlo immediatamente. Per questo è stata attivata un'apposita mail, a cui i cittadini possono fare riferimento: segnalazioni [at] comune [dot] nosate [dot] mi [dot] it.

