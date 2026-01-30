meteo-top

Premiato l'agente Christian Aravolo

Il più giovane del corpo della Polizia locale cittadina, ma già con 16 anni di servizio alle spalle.
Boffalora sopra Ticino - Agente Christian Aravolo

C’è una data che, ogni anno, unisce idealmente tutti gli operatori della Polizia Locale: è quella di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. Sabato 25 gennaio, a Santo Stefano Ticino, la ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia sentita e partecipata, che ha visto riuniti sindaci e agenti appartenenti al Patto Locale del Magentino-Abbiatense ed ex Statale 11.

Un momento non solo formale, ma profondamente simbolico, per dire grazie a donne e uomini che ogni giorno rappresentano uno dei volti più concreti delle istituzioni sul territorio. La Polizia Locale è spesso il primo presidio di sicurezza, il punto di riferimento per i cittadini, il tramite tra amministrazioni e comunità: controllo del territorio, prevenzione, educazione stradale, ascolto, presenza nelle scuole e negli eventi pubblici. Un lavoro silenzioso ma costante, che richiede competenza, equilibrio e grande senso di responsabilità.

La cerimonia di Santo Stefano Ticino ha voluto proprio sottolineare questo valore di “prossimità”, che distingue la Polizia Locale: non solo forze dell’ordine, ma operatori chiamati ogni giorno a costruire relazioni, a intercettare bisogni, a garantire una sicurezza che è prima di tutto fiducia reciproca.

Nel corso dell’incontro è stato anche riservato uno spazio speciale al Comune di Boffalora sopra Ticino, con il conferimento di una benemerenza all’agente Christian Aravolo, il più giovane del corpo, ma già con 16 anni di servizio alle spalle. Un riconoscimento che racconta bene lo spirito della giornata: valorizzare le persone, prima ancora delle divise, e ringraziare chi ha scelto di mettere il proprio lavoro al servizio della collettività.

Un gesto semplice, ma significativo, che restituisce il senso autentico di San Sebastiano: non una ricorrenza rituale, ma l’occasione per fermarsi, guardare al lavoro quotidiano della Polizia Locale e riconoscerne il ruolo fondamentale nel tessuto delle nostre comunità. In un tempo in cui la sicurezza è spesso tema di dibattito, giornate come questa ricordano che la vera forza sta nella presenza, nella competenza e nella relazione con il territorio.

