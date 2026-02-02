meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia
Mar, 03/02/2026 - 00:50

data-top

martedì 03 febbraio 2026 | ore 01:15

Atelier Musicale

Il quintetto del trombettista Marco Mariani omaggia Miles Davis sabato 7 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano.
Musica - Atelier Musicale

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Miles Davis, figura chiave nella storia del jazz e della musica del Novecento, nato ad Alton, nell’Illinois, il 26 maggio 1926. A questo straordinario artista dedica il suo nuovo progetto Marco Mariani, che nel suo percorso musicale ha già realizzato progetti originali anche su altre grandi personalità della tromba e della composizione jazz quali Kenny Wheeler e Wynton Marsalis.
La novità di questo tributo, in programma sabato 7 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano nell’ambito dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio (inizio live ore 17.30, ingresso 10 euro con tessera associativa di 5/10 euro), è dovuta al fatto che i riferimenti, con due significative eccezioni, sono i brani registrati da Davis con il suo secondo quintetto, quello con Shorter, Hancock, Carter e Williams, formazione iconica della storia jazzistica che portò la concezione modale a un punto estremo di realizzazione. Gli altri due brani sono, invece, Teo (legato alla fase di transizione tra il primo e il secondo quintetto) e il celeberrimo Sanctuary, d’impronta funk-jazz.
Quella del quintetto del trombettista Marco Mariani è una proposta originale per far rivivere oggi pagine importanti e poco esplorate della storia del jazz degli anni Sessanta. Mariani si è diplomato sia in tromba classica sia in jazz ed è solista della Civica Jazz Band di Enrico Intra, della Artchipel Orchestra di Ferdinando Faraò, della Montecarlo Night di Nick The Nightfly e della Swing Band di Paolo Tomelleri, oltre a dirigere da anni il Bocconi Jazz Business Unit dell’Università Bocconi, con il quale ha partecipato a importanti rassegne e realizzato progetti speciali sul rock progressivo, sulla musica per film e su quella di Kenny Wheeler. Docente ai Civici Corsi di Jazz (di cui fu studente), ha scritto con Emilio Soana tre metodi didattici per tromba jazz ed è un musicista che unisce alla profonda conoscenza del moderno trombettismo jazzistico la predilezione per il Miles Davis elettrico e per l’improvvisazione radicale nell’ambito della noise music.
Anche i musicisti con cui si presenta all’Atelier sono tutti legati ai Civici Corsi di Jazz di Milano, a cominciare da Rudi Manzoli (prima studente e oggi docente della prestigiosa scuola milanese), tenorista di esperienza e di vasta conoscenza linguistica. Diplomati ai Civici Corsi di Jazz sono pure la contrabbassista Margherita Carbonell, anch’essa con la doppia preparazione classica e jazzistica, già partner di Enrico Intra in ambito concertistico e discografico, e il batterista Daniele Delfino, nuova realtà del drumming italiano. In fase di diploma al biennio di specializzazione è, invece, il pianista Samuele Lindo.

Atelier Musicale - XXXI edizione
Sabato 7 febbraio 2026, ore 17.30
Marco Mariani Quintet - Cent’anni di Miles Davis
Marco Mariani (tromba), Rudi Manzoli (sax tenore), Samuele Lindo (pianoforte e tastiere), Margherita Carbonell (contrabbasso), Daniele Delfino (batteria).

Programma
M. Davis: Teo;
W. Shorter: Orbits;
M. Davis/R. Carter: Mood;
W. Shorter: Nefertiti;
M. Davis/R. Carter: Eighty One;
W. Shorter: Sanctuary.

Prima esecuzione assoluta.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Il concerto Piazzolla loves Gershwin
Musica - Piazzolla loves Gershwin
Tango e jazz: alcuni dei brani più famosi dei due grandi compositori americani si mescoleranno nella performance che vedrà protagonisti l’Orchestra Canova, la cantante Paola Fernandez Dell’Erba e il fisarmonicista Nadio Marenco. Ingresso libero al concerto con prenotazione online.
Omaggio a Ornella Vanoni
Musica - SIAE Music Awards 2025
Una serata tra memoria, musica e grandi protagonisti dell’industria discografica con l’evento che celebra gli autori e gli editori italiani più ascoltati e premiati.
Liceo 'Candiani Bausch' e Stefania Ballone: ancora insieme
Busto Arsizio - Liceo Coreutico 'Candiani Bausch'
Dialogare, lavorare, continuare a crescere ed essere protagonisti e farlo con le eccellenze del panoramo coreutico internazionale. Ne è certamente un esempio il Liceo Coreutico 'Candiani Bausch' di Busto Arsizio, che ha rinnovato la sua collaborazione con Stefania Ballone, figura di spicco del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Invia nuovo commento