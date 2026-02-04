Miranda Liz, la regina dei sosia, celebra la sua storia a Sanremo

Dalla passerella del Festival ai grandi eventi nazionali: una carriera che ha trasformato un’intuizione in un fenomeno culturale.

C’è chi calca il palcoscenico per una sera e chi, invece, riesce a farne una casa per tutta la vita. È il caso di Miranda Liz, considerata da molti la vera “regina dei sosia” italiani, che in questi giorni festeggia i suoi primi quarant’anni di carriera, simbolicamente proprio a Sanremo, là dove tutto ebbe inizio.

Fu infatti lei la prima sosia a varcare la passerella del Festival, in un’epoca che oggi sembra lontanissima: niente transenne, nessun metal detector, solo il tappeto rosso, le vie in festa e quell’atmosfera scintillante che faceva di Sanremo un luogo magico, aperto e popolare. Un tempo d’oro che Miranda ha vissuto da protagonista assoluta, diventando negli anni un volto iconico dello spettacolo “parallelo”, quello fatto di somiglianze sorprendenti, personaggi, sogni e identità riflessa.

Definita “un vulcano di idee” e una vera enciclopedia vivente del mondo dei sosia, Miranda Liz non si è mai limitata a interpretare un personaggio – la leggendaria Liz Taylor – ma ha costruito un intero universo culturale attorno a questo fenomeno. È lei, infatti, la mente e il cuore di progetti diventati unici nel loro genere: dal Calendario Ufficiale dei Sosia d’Italia, giunto oggi alla 23ª edizione, alla Notte degli Oscar dei Sosia, evento ispirato alla magia di Hollywood, fino al Fans Club dei Sosia, che conta oltre 2.000 personaggi in tutta Italia.

Per Miranda, però, i sosia non sono mai stati semplici “copie” o numeri da esibire: sono persone, storie, anime. Li conosce uno per uno, li ha visti crescere, cambiare, trovare spazio e dignità in un mondo spesso considerato di nicchia, ma che grazie a lei è diventato un vero fenomeno nazionale.

Quarant’anni di carriera non si improvvisano. Sono il risultato di intuizioni, energia, capacità organizzativa e una passione instancabile che ha saputo trasformare un’idea in un patrimonio dello spettacolo italiano. Un mosaico di eventi, piazze, teatri e palchi che raccontano non solo una storia personale, ma anche un pezzo di costume del nostro Paese.

E oggi, come allora, Sanremo resta il simbolo di tutto: il luogo da cui partire, e a cui tornare, per celebrare una vita passata a dare volto, voce e anima a un mondo che senza Miranda Liz, semplicemente, non sarebbe stato lo stesso.

