Alla Soevis Arena passa Altamura

La quinta sconfitta consecutiva delle biancorosse rischia di pesare in maniera importante sull’esito della prima parte di campionato, con l’accesso alla Pool Promozione che si deciderà in volata.

Si allunga la serie negativa della Futura Volley Giovani, che nel penultimo turno della Regular Season viene superata in casa dalla Leonessa Altamura. Alla Soevis Arena finisce 3-1 per la formazione pugliese, che aggancia in classifica a quota 23 proprio Busto Arsizio. La quinta sconfitta consecutiva delle biancorosse rischia di pesare in maniera importante sull’esito della prima parte di campionato, con l’accesso alla Pool Promozione che si deciderà in volata. Il verdetto è dunque rinviato all’ultimo turno, con la trasferta sul campo di Modena che dovrà necessariamente fruttare tre punti, con l’occhio poi rivolto ai risultati degli altri campi che vedono coinvolte le squadre vicine in classifica a Rebora e compagne.

La formazione allenata da coach Mauro Tettamanti non sfrutta il fattore-campo e un’occasione ghiotta per mettere almeno qualche punto in più classifica, finisce sotto 2-0, prova a reagire nel terzo set ma nel quarto non riesce a dare continuità al buon avvio, incassando la rimonta delle pugliesi. A fronte di un buon lavoro in ricezione (40% di perfetta), la Futura Volley fatica sul fronte offensivo, dove manca efficacia soprattutto nei momenti chiave della gara. Anche a muro il lavoro sulle attaccanti pugliesi non è ottimale e l’MVP della gara, Valeria Caracuta, manda in doppia cifra Krasteva (23 punti col 45%), Bierria (18 col 42%), Pulliero (12 con 5 muri) e Arciprete (11). Sul fronte biancorosso, spiccano le cifre stellari di Sophie Blasi (88% di positiva e 58% di perfetta), i 4 muri di Alice Farina (per 11 punti totali col 50%). In doppia cifra anche Veronica Taborelli (20 col 40%) e Marika Longobardi (13 con a che il 42% di ricezione perfetta).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!