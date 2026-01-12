Scandicci troppo forte per la UYBA

Fin dalle prime battute Scandicci ha preso in mano il comando del gioco, guidata con maestria da una Ognjenovic in grande spolvero.

Alla e-work arena non è bastato il calore dei 2.200 tifosi per spingere la UYBA Volley all’impresa contro una Savino Del Bene Scandicci apparsa in versione extralusso. Le toscane si sono imposte con un netto 3-0, certificando una superiorità tecnica e di continuità che, nell’arco dell’incontro, è emersa in modo chiaro.

Fin dalle prime battute Scandicci ha preso in mano il comando del gioco, guidata con maestria da una Ognjenovic in grande spolvero, capace di distribuire il gioco con lucidità e ritmo, mettendo costantemente in difficoltà la difesa bustocca. A finalizzare il lavoro della palleggiatrice serba ci ha pensato una Franklin scintillante, vera spina nel fianco delle farfalle: 16 punti per lei, che le sono valsi il meritato premio di MVP.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il dominio delle ospiti: Scandicci superiore in tutti i fondamentali, in particolare a muro (9 contro 4), e soprattutto molto più precisa e ordinata, con appena 11 errori contro i 26 della Eurotek Laica UYBA. Busto Arsizio, inoltre, ha dovuto fare a meno di Gennari, tenuta a riposo per precauzione, perdendo una pedina importante dello scacchiere.

Solo nel terzo set la UYBA è riuscita davvero ad accendere l’arena. Spinta dalle bordate di Obossa, miglior realizzatrice delle padrone di casa con 14 punti, la squadra biancorossa ha trovato ritmo e coraggio, arrivando a condurre fino al 17-14 e dando l’illusione di poter riaprire il match. Per qualche minuto il pubblico ha rivissuto quelle sensazioni di battaglia che fanno grande la e-work arena.

Ma la reazione di Scandicci è stata immediata e letale. Un micidiale turno al servizio delle toscane ha spezzato le certezze bustocche, mentre i soliti spunti offensivi di Antropova e Franklin hanno ricacciato indietro ogni velleità di rimonta, chiudendo definitivamente i conti.

