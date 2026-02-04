A Malpensa una mostra dedicata: Brain Health for Travellers è un’iniziativa di prevenzione primaria per la promozione della salute del cervello.

Le patologie del sistema nervoso, tra cui ictus e malattia di Alzheimer, rappresentano una delle principali cause di impatto complessivo di malattia a livello globale.

Attualmente circa 3,4 miliardi di persone nel mondo convivono con una condizione neurologica.

La prevenzione primaria, attraverso la conoscenza e il controllo dei fattori di rischio, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il peso delle patologie neurologiche e promuovere la salute del cervello lungo tutto l’arco della vita.

L’iniziativa Brain Health for Travellers, inaugurata ieri all’Aeroporto di Milano Malpensa e aperta fino al 6 febbraio, ha l’obiettivo di:

• aumentare la consapevolezza della popolazione sui principali fattori di rischio delle patologie neurologiche

• promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli alla salute del cervello

• diffondere una cultura della prevenzione primaria in ambito neurologico

In quest’ottica, ASST Valle Olona promuove l’intervento informativo “Brain Health for Travellers” nei giorni immediatamente precedenti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

L’evento olimpico rappresenta un importante catalizzatore mediatico internazionale, offrendo l’opportunità di raggiungere un pubblico ampio e multiculturale.

L’iniziativa è promossa da ASST Valle Olona e SIN Lombardia, con il coinvolgimento degli Enti istituzionali e dei partner aderenti, e si articola nei seguenti momenti:

• spazio espositivo con poster dedicati al Decalogo per la salute del cervello

• punto informativo a cura degli Specialisti di ASST Valle Olona, presenti nell’area espositiva dal 2 al 6 febbraio dalle 8.30 alle 12.30.

“Inauguriamo questa mostra che parla di salute, non di malattie. Lo scopo è quello di informare la popolazione su quelli che sono i fattori che determinano il benessere del cervello; riteniamo che l’informazione sia fondamentale per un corretto coinvolgimento degli utenti nella prevenzione delle malattie neurologiche che, allo stato attuale, rappresentano la prima causa di disabilità nel mondo”, spiega il dr. Isidoro La Spina, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia di Gallarate.

“Questa mostra ha lo scopo di incrementare la consapevolezza sulla salute e sul benessere del cervello così come indicato nel manifesto della Società Italiana di Neurologia “One Brain, One Health”. Questa iniziativa è proposta a ridosso dei Giochi Olimpici invernali al fine di raggiungere una platea di persone quanto più ampia possibile”, queste le parole del dr. Simone Vidale, segretario regionale della Società Italiana di Neurologia.

“Siamo lieti di aver presenziato all’inaugurazione di questa mostra; sappiamo bene quanto la salute del cervello sia importante non solo per gli sportivi, ma per tutti. Come CONI riconosciamo quanto allenare il proprio corpo e fare attività fisica sia fondamentale per proteggere la salute del cervello e prevenire malattie neurologiche”, conclude Ennio Marchesin componente di Giunta CONI Lombardia.

Informazioni utili: la mostra si trova nel Terminal 1, Aeroporto di Malpensa (ingresso partenze n°17, 3° piano area espositiva).

