Bernate piange Sarah Guida

Dipendente comunale, era da anni un punto di riferimento nei Servizi Demografici e Protocollo. Venerdì 6 febbraio gli uffici comunali saranno chiusi per lutto.

Un’intera comunità si stringe attorno al dolore della famiglia di Sarah Guida, dipendente del Comune di Bernate Ticino venuta a mancare nelle scorse ore. Una notizia che ha colpito profondamente colleghi, amministratori e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla.

Sarah lavorava da tempo presso gli uffici comunali, in particolare nei Servizi Demografici e al Protocollo, dove si era distinta per professionalità, disponibilità e per quella cordialità che rendeva ogni rapporto umano semplice e autentico. Un volto familiare per tanti bernatesi, sempre pronta ad accogliere con un sorriso chi entrava in municipio.

A esprimere il cordoglio dell’intera Amministrazione è stato il sindaco Alessio Ottolini, che a nome del Comune e dei colleghi ha voluto ricordare l’impegno e la dedizione con cui Sarah ha svolto il proprio lavoro, sottolineando il vuoto umano e professionale che la sua scomparsa lascia all’interno degli uffici.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto, nella giornata di venerdì 6, in occasione delle esequie, gli uffici comunali resteranno chiusi, ad eccezione del servizio di Polizia Locale che sarà regolarmente garantito.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunge l’abbraccio sincero di tutta Bernate Ticino, che oggi perde una persona stimata, discreta e profondamente legata al servizio della comunità. Un ricordo che resterà vivo nei gesti quotidiani e nella memoria di chi ha condiviso con lei anni di lavoro e di vita.

