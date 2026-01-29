meteo-top

Il cartello 'sdraiato'

L'ex sindaco Massimo Cozzi ha rilevato la situazione di un cartello stradale "addormentato" in via Marzorati a pochi passi dal municipio.
Nerviano - Il cartello 'sdraiato'

In posizione verticale assumeva la sua funzione di indicare che, in quel punto, vi era una strada chiusa. Adesso, però, in posizione orizzontale, ha perduto la sua funzione. Il consigliere comunale della Lega ed ex sindaco Massimo Cozzi ha rilevato la situazione di un cartello stradale "addormentato" in via Marzorati a pochi passi dal municipio segnalandolo al comune. "Questo cartello stradale- afferma in una nota l'ex primo cittadino - si trova per terra da più di un mese". E quindi, per tornare ad assolvere la sua "funzione sociale", esige di recuperare la sua stazione eretta.

