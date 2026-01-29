Milano / Malpensa
Il cartello 'sdraiato'
- 29/01/2026 - 11:52
- Nerviano
In posizione verticale assumeva la sua funzione di indicare che, in quel punto, vi era una strada chiusa. Adesso, però, in posizione orizzontale, ha perduto la sua funzione. Il consigliere comunale della Lega ed ex sindaco Massimo Cozzi ha rilevato la situazione di un cartello stradale "addormentato" in via Marzorati a pochi passi dal municipio segnalandolo al comune. "Questo cartello stradale- afferma in una nota l'ex primo cittadino - si trova per terra da più di un mese". E quindi, per tornare ad assolvere la sua "funzione sociale", esige di recuperare la sua stazione eretta.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento