Il cartello 'sdraiato'

La memoria fatta di immagini e parole. È la mostra “Restiamo Umani. Dieci eroi che si sono opposti al nazifascismo”, inaugurata in biblioteca a Vanzaghello (e che si potrà visitare fino al 31 gennaio) in occasione del Giorno della Memoria. Per non dimenticare ciò che è stato e tutte le vittime dell’Olocausto. Un momento di riflessione, poi, al cippo di Anne Frank, con gli studenti delle classi quinte della scuola Primaria.