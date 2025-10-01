Il servizio navetta

L'amministrazione comunale di Nerviano ha così deciso di confermare il servizio di navetta per consentire ai cittadini di spostarsi in comodità nel paese.

La sua sperimentazione risale al 2024 e ha dato buoni risultati. L'amministrazione comunale di Nerviano ha così deciso di confermare il servizio di navetta per consentire ai cittadini che non hanno mezzi per potersi spostare da una parte all'altra del territorio nè persone disponibili ad accompagnarli di raggiungere servizi primari, dagli studi medici ai centri commerciali, dall'ufficio postale al palazzo comunale sino ai cimiteri e al parco vassallo. "Questo servizio - spiega in una nota il sindaco Daniela Colombo - consente una mobilità più facile, una città più accessibile e maggiore vicinanza ai servizi". Orari e percorsi sono consultabili sul sito del comune.

