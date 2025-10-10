meteo-top

"Quali migliorie?"

E' stato comunicato alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali l'elenco delle proposte migliorative proposte nell'offerta della gara d'appalto.
Nerviano - Massimo Cozzi (Foto internet)

L'assegnazione dell'appalto prevedeva interventi di miglioria. Ma sono stati attuati? E quali? Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e ora consigliere comunale della Lega sui banchi dell'opposizione, intende chiederlo al prossimo consiglio comunale al sindaco Daniela Colombo e alla sua giunta. "Con una decisione di giunta dello scorso 6 febbraio - spiega Cozzi nell'interpellanza con la quale chiede chiarimenti - è stato comunicato alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali l'elenco delle proposte migliorative proposte nell'offerta della gara d'appalto". Le richieste sono di vario tipo, dagli orari di custodia comprensivi delle migliorie effettuate alla videoispezione settimanale per mezzo di droni, dal servizio di accoglienza per i parenti mediante l'installazione di un gazebo protettivo in caso di pioggia o caldo torrido alla sostituzione di rastrelliere e portainnaffiatoi. "Si chiede quindi all'amministrazione- conclude Cozzi - di relazionare rispetto a quanto richiesto".

