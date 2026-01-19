Cena e falò per la Lega

Protagonista assoluta, naturalmente, la cucina lombarda, con il piatto simbolo della serata: polenta e brüscitt.

Una serata di tradizione, amicizia e partecipazione. Sabato 17 gennaio la sezione cittadina della Lega ha organizzato la tradizionale cena di Sant’Antonio, richiamando alla Sala Cattaneo del Parco Ghiotti circa 200 persone tra iscritti, simpatizzanti e amici.

Un appuntamento ormai atteso e sentito, che ogni anno unisce il valore della festa di Sant’Antonio Abate – patrono degli animali e simbolo della cultura contadina – alla convivialità e allo stare insieme. E anche stavolta il clima è stato quello delle grandi occasioni: tavoli pieni, sorrisi, strette di mano e tanta voglia di condividere una serata semplice ma significativa.

Protagonista assoluta, naturalmente, la cucina lombarda, con il piatto simbolo della serata: polenta e brüscitt, preparati con cura e apprezzati da tutti i presenti. “Una cena riuscita sotto ogni aspetto – raccontano gli organizzatori – grazie all’impegno dei volontari e alla grande risposta del territorio”.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa, la presenza di importanti rappresentanti istituzionali: il senatore Massimo Garavaglia, il parlamentare Fabrizio Cecchetti e la consigliera regionale Silvia Scurati, che hanno voluto portare il loro saluto e condividere il momento con la comunità locale. Un segnale di vicinanza e attenzione verso la sezione e il territorio.

Tra un piatto e l’altro, non sono mancati i momenti di confronto e dialogo, nel segno di quei valori che da sempre caratterizzano la festa: radici, identità e futuro.

La cena di Sant’Antonio si conferma così un’occasione preziosa per rafforzare i legami, valorizzare le tradizioni e vivere insieme, con semplicità, il senso più autentico della comunità.

