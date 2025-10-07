Attivo il servizio di ritiro “porta a porta” dei rifiuti ingombranti, promosso da Aemme Linea Ambiente per agevolare i cittadini nello smaltimento corretto di materiali di grandi dimensioni.

Una telefonata può davvero fare la differenza. Sul territorio di Magenta è infatti attivo il servizio di ritiro “porta a porta” dei rifiuti ingombranti, promosso da Aemme Linea Ambiente per agevolare i cittadini nello smaltimento corretto di materiali di grandi dimensioni – come mobili, reti, materassi, tavoli, sedie e specchi – e contrastare il fenomeno, purtroppo ancora diffuso, dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Un servizio semplice e comodo, pensato per venire incontro alle esigenze di chi non dispone di mezzi per trasportare gli oggetti al centro di raccolta. Basta una telefonata per prenotare l’intervento, scegliendo la data del ritiro direttamente a domicilio.

Il servizio è a pagamento, con tariffe chiare e accessibili:

da 1 a 5 pezzi, il costo è di 60 euro + IVA;

da 6 pezzi in su, la tariffa è di 80 euro + IVA.

Per usufruirne o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 19 63 63 o scrivere all’indirizzo segnalazioni [at] aemmelineaambiente [dot] it

.

“Una telefonata… pesa molto meno” – recita lo slogan della campagna – ricordando che piccoli gesti di responsabilità contribuiscono a mantenere Magenta più pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!