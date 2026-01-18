Protagonisti assoluti sono stati i giovani agricoltori, saliti sui trattori per sfilare tra le vie del paese e testimoniare il passaggio di testimone tra generazioni.

Una mattinata carica di emozione e di significato quella vissuta oggi, domenica 18 gennaio, a Casterno. Nel piccolo borgo di Robecco sul Naviglio si è celebrata la Festa del Ringraziamento, una tradizione che affonda le sue radici nel mondo contadino e che, dal 1951, viene promossa da Coldiretti insieme alla Conferenza Episcopale Italiana per rendere grazie ai frutti della terra e invocare la benedizione sul nuovo anno agricolo.

Giunta alla quarta edizione locale, la manifestazione ha richiamato tanti agricoltori e famiglie del territorio, trasformando la mattinata in un vero momento di comunità. Protagonisti assoluti sono stati i giovani agricoltori, saliti sui trattori per sfilare tra le vie del paese e testimoniare il passaggio di testimone tra generazioni. Accanto a loro, i volti storici dell’agricoltura locale, custodi di saperi e tradizioni che continuano a vivere grazie all’impegno dei figli e dei nipoti.

Non sono mancati i bambini, incuriositi e felici di partecipare a questa festa semplice ma ricca di valori, fatta di lavoro, rispetto per la terra e spirito di condivisione.

Un’iniziativa che, ancora una volta, dimostra come l’agricoltura resti una parte fondamentale dell’identità del nostro territorio. Applausi e complimenti, dunque, agli organizzatori per aver saputo coinvolgere tutta la comunità e valorizzare una tradizione che parla di passato, ma guarda con fiducia al futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!