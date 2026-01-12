Tombolata e convivialità

Il Centro Sociale APS di Cuggiono ha inaugurato il nuovo anno con il primo incontro dedicato ai suoi affezionati soci e socie, scegliendo un grande classico: la tombolata.

Un pomeriggio all’insegna della compagnia, del sorriso e di quello spirito natalizio che, anche a gennaio, riesce ancora a scaldare l’atmosfera. Il Centro Sociale APS di Cuggiono ha inaugurato il nuovo anno con il primo incontro dedicato ai suoi affezionati soci e socie, scegliendo un grande classico: la tombolata. Tra cartelle, numeri chiamati con allegria e simpatici premi, non è mancato il piacere di ritrovarsi insieme, condividendo tempo e relazioni, vero cuore pulsante della realtà associativa.

Un momento semplice ma prezioso, che conferma il ruolo del Centro Sociale come luogo di incontro, accoglienza e socialità per la comunità cuggionese, capace di tenere vive tradizioni e legami.

Intanto, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: il Centro riaprirà regolarmente da mercoledì, con il consueto orario, e sarà possibile rinnovare la tessera associativa per il nuovo anno. Un anno che si preannuncia “carico, carico di… iniziative interessanti”, come anticipano con entusiasmo i volontari, pronti a proporre nuove occasioni di aggregazione e partecipazione.

Un invito aperto a tutti: per continuare a stare insieme e costruire, giorno dopo giorno, una comunità viva e attenta alle persone.

