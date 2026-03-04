Villa Annoni, lavori al secondo piano

Intervento in fase avanzata per il recupero degli spazi e delle tinte originali dello storico edificio di Cuggiono.

Procedono i lavori di riqualificazione al secondo piano di Villa Annoni a Cuggiono, intervento reso possibile grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un percorso lungo e complesso dal punto di vista autorizzativo e progettuale, che ora sta finalmente entrando nella fase più concreta.

Negli ultimi giorni sono infatti in corso le operazioni di pulizia delle superfici murarie e di recupero delle colorazioni originali dell’edificio, un passaggio importante per restituire agli ambienti il loro aspetto storico e valorizzare uno dei luoghi simbolo del paese.

Parallelamente si è concluso un altro intervento fondamentale per la sicurezza della struttura: il consolidamento del solaio del secondo piano, opera necessaria per garantire stabilità e funzionalità agli spazi che verranno recuperati.

L’intervento rientra nel più ampio percorso di valorizzazione della Villa Annoni, patrimonio storico e architettonico della comunità cuggionese. I lavori, ormai in fase avanzata, rappresentano un passo significativo per restituire nuovi ambienti alla vita pubblica e culturale del paese, preservando al tempo stesso l’identità e la memoria di uno degli edifici più rappresentativi del territorio.

