Una messa per i VdF

Una celebrazione che va oltre il rito e diventa segno concreto di comunità. In occasione di Sant’Antonio, patrono tanto caro alla tradizione contadina e al nostro territorio, si è svolta una Santa Messa davvero speciale, dedicata a chi, ogni giorno, è chiamato a prendersi cura della sicurezza e del bene comune.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i Vigili del Fuoco di Corbetta, presenti con il loro Comando, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Protezione Civile e alle Amministrazioni comunali del circondario. Un momento sentito e partecipato, che ha voluto rendere omaggio non solo alla ricorrenza religiosa, ma soprattutto al valore e alla testimonianza di chi opera silenziosamente al servizio della collettività.

Tra le navate si è respirata un’atmosfera di profonda gratitudine: la presenza delle istituzioni e delle forze operative del territorio è stata percepita come un segno di unità e di vicinanza. In fondo, Sant’Antonio è proprio questo: la fede che incontra il lavoro, la tradizione che si rinnova, la comunità che si stringe attorno alle proprie radici.

Il ringraziamento, espresso dagli organizzatori al termine della celebrazione, è stato chiaro e carico di significato: “Ringraziamo il Comando dei Vigili del Fuoco di Corbetta, l’Arma dei Carabinieri, le Amministrazioni comunali vicine e la Protezione Civile per la loro presenza, ma soprattutto per la loro testimonianza nello svolgere il bene comune.”

