Futura batte 3-1 Modena

È stato necessario attendere fino all’ultimo turno della Regular Season, sul campo di Modena è corso più di un brivido lungo la schiena di Rebora e compagne ma alla fine la vittoria netta è arrivata e la Futura Volley Giovani s’è presa l’ultimo biglietto utile per l’accesso alla Pool Promozione!

La squadra allenata da coach Mauro Tettamanti supera per 3-1 il Volley Modena e la concomitante sconfitta di Altino contro Talmassons regala a Busto Arsizio un finale quanto mai dolce che la porterà a giocare la seconda parte della stagione tra le “grandi” del campionato: Costa Volpino. Brescia, Roma, Talmassons, Altafratte, Melendugno, Fasano, Trento e Messina.

La formazione gialloblù vende cara la pelle, rigenerata dall’innesto della schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska, ma la Futura corona la missione Pool Promozione con una prestazione di grande solidità mentale e di sostanza sul piano tecnico (45% offensivo), grazie al contributo non solo della neo-arrivata (anzi tornata…) Alyssa Enneking (12 punti) ma anche della sua panchina. Su tutte Sofia Alberti e Bianca Orlandi. La palleggiatrice bustocca è entrata sul 7-5 del terzo set e ha preso per mano la squadra con sicurezza, conducendola al successo e prendendosi anche il meritato titolo di MVP. La schiacciatrice mancina ha dato equilibrio in seconda linea e tanta energia in attacco (7 punti col 41%). Busto Arsizio si lascia così alle spalle le cinque sconfitte a fila e torna a sorridere con una iniezione di fiducia importante in vista di una Pool Promozione da giocare a mente sgombra ma con tanta voglia di stupire.

