Contro la contraffazione

Due denunce per vendita abusiva di merce e denuncia per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale; sabato operazione della Polizia locale anti contraffazione nella zona del Mercato.

Due denunciati per vendita abusiva di merce, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale: è il risultato dell’operazione anti contraffazione condotta sabato 10 gennaio dalla polizia locale, che è intervenuta nel parcheggio adiacente al Mercato cittadino con due pattuglie composte da quattro agenti e un ufficiale dopo aver notato quattro persone con lenzuola stese a terra dove erano esposte borse, giubbotti e cinture verosimilmente contraffatte.

Alla vista degli operatori, i quattro uomini si sono dati alla fuga cercando di portare con loro la merce. Dopo un inseguimento a piedi gli agenti ne hanno raggiunti due, che hanno opposto resistenza aggredendo fisicamente e verbalmente gli agenti stessi. Dopo una breve colluttazione gli agenti sono riusciti a bloccare i due uomini, ad ammanettarli e a condurli in Comando.

Tutta la merce, per un totale di 40 capi, messa in vendita abusivamente, è stata sequestrata.

I due uomini, di nazionalità senegalese, residenti uno Legnano e l'altro nel territorio provinciale, oltre a essere sanzionati amministrativamente per vendita abusiva di merce, sono stati denunciati a piede libero per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, per aver offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali in divisa alla presenza di più persone durante lo svolgimento delle funzioni in un luogo pubblico.

Adesso si procederà ad accertare la non autenticità dei marchi dei capi sequestrati per contestare la vendita di merce contraffatta.

«Questa operazione della Polizia locale rientra in una strategia complessiva di attenzione e rilancio del mercato cittadino, un rilancio che, naturalmente, non può prescindere dal rispetto della legalità nelle zone limitrofe allo stesso, come su tutto il territorio comunale -spiega Lorena Fedeli, assessore al Commercio. Al mercato abbiamo lavorato, in questi anni, per garantire il rilancio degli spazi, migliorare la possibilità di esporre la merce e garantire la trasparenza dell’offerta. A questo fine è stata dedicata una zona specifica alla merce usata, in modo da offrire agli acquirenti la massima riconoscibilità dei prodotti. La nostra Polizia locale ha un controllo stringente sugli spazi del mercato, all’interno dei quali effettua costanti verifiche, ed è proprio in questi controlli che ha individuato la presenza di persone che vendevano la loro merce senza le necessarie autorizzazioni. Dare ai nostri cittadini prodotti con una provenienza certa e garantita è uno dei capisaldi che ha mosso quest’amministrazione nel rilancio di questa importante fetta di offerta commerciale sul territorio. Il controllo del territorio e il rispetto delle regole sono i principi con i quali si muovono i nostri agenti e per questo a loro va il nostro grazie».

