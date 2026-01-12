Magenta saluta le feste tra musica, tradizione e solidarietà

Tra le note delle bande cittadine, la Casa della Befana e un gesto di solidarietà per i più piccoli, la città ha chiuso le festività ritrovandosi insieme per accogliere il nuovo anno.

La mattina del 6 gennaio Magenta ha rinnovato uno degli appuntamenti più sentiti del calendario cittadino: gli “Auguri in Musica”, tradizionale momento di incontro tra l’Amministrazione comunale e le tre storiche bande della città, che ha coinciso con la Casa della Befana e ha segnato la conclusione della rassegna “Natale Insieme”.

Un mese di iniziative, eventi e occasioni di ritrovo ha accompagnato la comunità magentina verso le festività, trovando nell’Epifania un finale capace di unire musica, convivialità e attenzione al prossimo. Protagoniste della mattinata sono state la Banda Civica, la Banda 4 Giugno 1859 e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Pontevecchio: realtà che, con la loro presenza e le loro note, continuano a rappresentare un patrimonio vivo di tradizione, cultura e identità per la città.

Accanto alle bande, hanno preso parte al momento di auguri anche le autorità civili, militari e religiose, insieme a don Federico e alle associazioni cittadine, a partire dalla Pro Loco, a testimonianza di una comunità che sa ritrovarsi nei momenti significativi dell’anno.

Particolarmente apprezzata la presenza del Motoclub Magenta con la Befana Benefica, che ha unito il clima di festa a un gesto concreto di solidarietà: la raccolta fondi a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Fornaroli e la consegna di caramelle e dolci ai piccoli ricoverati.

Un’occasione semplice ma intensa, che ha permesso di salutare le festività e accogliere il nuovo anno all’insegna della musica, della generosità e del senso di comunità che continua a caratterizzare Magenta.

