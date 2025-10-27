meteo-top

Una sfida di lettura

Da novembre 2025 ad aprile 2026 si svolgerà la Sfida di Lettura, un percorso divertente e stimolante dedicato a bambini e ragazzi che amano leggere.
Generica - Bambini che leggono

Hai voglia di scoprire nuove storie e vivere avventure inaspettate? La Biblioteca di Boffalora Sopra Ticino lancia un’iniziativa pensata proprio per te! Da novembre 2025 ad aprile 2026 si svolgerà la Sfida di Lettura, un percorso divertente e stimolante dedicato a bambini e ragazzi che amano leggere… o che vogliono iniziare a farlo!

Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi in biblioteca entro il 31 ottobre, ritirare la propria scheda di partecipazione e lasciarsi guidare dalla curiosità. Ogni partecipante dovrà leggere un libro per ogni categoria indicata, scoprendo così nuovi generi, autori e mondi narrativi.

Non si tratta di una gara vera e propria, ma di una sfida con se stessi, per imparare a leggere con piacere, esplorare storie sempre diverse e condividere la passione per i libri con altri giovani lettori.

“L’obiettivo – spiegano dalla Biblioteca – è stimolare il gusto della lettura in modo giocoso, trasformandola in un’esperienza di scoperta e divertimento. I bambini e i ragazzi potranno spaziare tra avventura, mistero, fantasia e realtà, trovando magari il loro nuovo autore preferito!”.

📚 Info e iscrizioni
Biblioteca di Boffalora Sopra Ticino
📧 biblioboffa [at] gmail [dot] com

📞 02 97259250

