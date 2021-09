Settembre di eventi in Lombardia

Settembre è un mese ricco di eventi in Lombardia. Ecco, allora, alcuni dei principali appuntamenti in calendario in questi giorni e nelle prossime settimane.

Settembre è un mese ricco di eventi in Lombardia. Tra le manifestazioni più attese il festival della Letteratura di Mantova, in cima alla lista degli appuntamenti culturali più importanti d’Italia, la Milano Design Week, che dopo i rinvii a causa dell’emergenza COVID-19 si sposta da aprile a settembre e segna la ripartenza del settore, la Fiera Millenaria di Gonzaga, una tradizione dal 1490, la Giornata delle Malghe Aperte, un’occasione per conoscere le tradizioni alpine e il difficile lavoro degli alpeggiatori lombardi, e il Gran Premio d'Italia all'autodromo di Monza. Scopri di più sul portale turistico.

Festival della Letteratura di Mantova

Giunto alla sua 25^ edizione, dal 1997 è tra gli appuntamenti culturali italiani più attesi. L’edizione 2021 si svolge dall’8 al 12 settembre e prevede un ricco programma di incontri con gli autori, reading, concerti, spettacoli, percorsi guidati con scrittori, intellettuali e artisti in arrivo da tutto il mondo.

Malghe aperte

Una giornata per conoscere l’affascinante e “duro” lavoro degli alpeggiatori lombardi, domenica 5 settembre si svolge l’iniziativa “Malghe Aperte”, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia e organizzata da ERSAF con i Consorzi di tutela dei formaggi DOP.

Milano Design Week

Ritorna in un’inedita edizione autunnale la Milano Design Week 2021, settimana in cui si svolgono il Salone Internazionale del Mobile (quest’anno Supersalone 2021, il nuovo format curato dall’Architetto Stefano Boeri) e il Fuorisalone, l’insieme di eventi diffusi dedicati al design che si svolgono a Milano città e hinterland. Protagonisti quest’anno la sostenibilità declinata in tutte le forme del design e la cucina.

Fiera millenaria di Gonzaga

Tra le fiere più antiche d'Italia, la Fiera Millenaria di Gonzaga si svolge dal 1490 in provincia di Mantova. Rappresenta la cultura del buon cibo e la valorizzazione dell'eccellenza agricola e agroalimentare italiana. In programma dal 4 al 12 settembre, l’edizione 2021 prevede la partecipazione di più di 150 espositori e un ricco programma di eventi.

Gran Premio d'Italia

Dal 10 al 12 settembre tornano a scaldarsi i motori all'Autodromo di Monza, che dal 1950 - anno di nascita della Formula 1 - è sempre stato un pilastro nel calendario del Campionato del Mondo. Durante la settimana del Gran Premio i tifosi possono partecipare, nel rispetto delle regole anti Covid, agli eventi del Fuori GP, una kermesse che prevede musica, spettacoli, street food, aree giochi e l'allestimento di un maxi schermo per vedere le prove e le gare.

