La 2 ore della Befana - 4^ Edizione

Una pista da fuoristrada dove cercare di fare più giri possibili, in due ore, con un vecchio Moped…seguendo il look della Befana.

Torna puntuale l'appuntamento al Corbetta Park Milano con la 2 ore della Befana, la manifestazione goliardica che apre la stagione 2026. Una pista da fuoristrada dove cercare di fare più giri possibili, in due ore, con un vecchio Moped…seguendo il look della Befana.

In pratica una manifestazione goliardica per divertirsi insieme in totale sicurezza.

Il posto è il Corbetta Park Milano che ben si presta al gioco.

Quindi il sabato 3 Gennaio avremo a disposizione tutta la pista con il seguente PROGRAMMA:

09.30 – 10.30 – Registrazioni e verifica iscrizioni

09.45 – 10.45 – Apertura pista per giri liberi

11.00 – giro di ricognizione e schieramento di partenza

11.00 – 13.00 – Manifestazione

13.15 – 14.15 – Pranzo (Possibilità di prenotare pizza da asporto (Margherita) + bevanda € 10,00)

14.30 – Consegna attestati ai primi tre classificati per categoria e al partecipante più goliardico a tema come allestimento personale e/o del mezzo.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono partecipare solo ciclomotori Moped monomarcia, tipo Ciao, Garelli, Bravo, Califfo, Si, ecc.

I mezzi devono essere dotati di sistema frenate funzionante e privi di sporgenze pericolose. sicuri, in perfetta efficienza e muniti di impianto frenante. Non ammessi Scooter, plurimarce e Minicross. E’ obbligatoria la presenza di marmitta silenziata, anche se non originale, pena la non ammissione al raduno.

Obbligatoria nel caso dei variatori la presenza di campana di protezione, o carter adeguato.

La gara sarà confermata con un minimo di 10 mezzi fino a un massimo di 25.

REGOLAMENTO COMPLETO VISIONABILE SUL SITO WWW.AMOTOMIO.IT DOVE TROVATE ANCHE IL MODULO DI ADESIONE.

Tra i riconoscimenti sarà premiato il miglior costume e/o allestimento del mezzo a tema Befana o Epifania!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!