Passi di pace lungo il Naviglio

Camminare insieme, in silenzio o scambiando parole semplici, per dire che la pace non è un’utopia ma una responsabilità condivisa. È questo il senso profondo della Camminata della Pace che giovedì 1° gennaio ha riunito la comunità di Bernate Ticino in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace.

Un’iniziativa voluta dal Comune di Bernate Ticino, che ha scelto di aprire il nuovo anno con un gesto simbolico ma carico di significato: “Verso una pace disarmata e disarmante”. Un invito a spogliarsi di rancori, parole dure e atteggiamenti di chiusura, in un tempo storico segnato quotidianamente da immagini di guerra, sofferenza e distruzione.

Il corteo, composto da famiglie, volontari e cittadini di ogni età, ha trasformato una semplice camminata in un momento di riflessione collettiva. Ognuno, con i propri passi, ha portato un pensiero, un desiderio, una preghiera. Perché la pace – come ricordato più volte durante la serata – non è solo un grande tema internazionale, ma nasce dai gesti quotidiani: dal rispetto, dalla tolleranza, dalla capacità di respingere odio e violenza nelle relazioni di tutti i giorni.

A sottolineare il valore comunitario dell’iniziativa anche la partecipazione di 'Al Grup – Rioni e Vogatori di Bernate Ticino', che ha parlato di “passi condivisi, pensieri e comunità unita nel segno della pace, del dialogo e della speranza”. Un momento intenso e sentito, arricchito dalla presenza di don William e del sindaco, ringraziati per l’invito e per aver creduto in un gesto semplice ma potente.

“La pace non è solo una parola: è una scelta quotidiana, fatta di piccoli gesti e grandi passi”. Un messaggio che ben riassume lo spirito della serata e che Bernate Ticino ha scelto di portare con sé all’inizio del nuovo anno. Perché, come dimostrato da questa camminata, credere che la pace sia ancora possibile è il primo passo per costruirla davvero.

