Splende il Natale meserese

Il centro storico del paese ospita la pista di pattinaggio e stupende proiezioni da ammirare in questo periodo di feste.

Lo scorso anno stupì tutti con un acquisto davvero imponente: quasi 200.000 euro per il sistema di videoproiezioni di grande qualità e una pista di pattinaggio. L’Amministrazione di Mesero guidata da Davide Garavaglia, nel tempo, ha sempre dimostrato di voler e saper stupire. La bellissima scenografia dello scorso anno, quindi, complice il grande investimento del Comune, si è ‘riaccesa’ per la gioia di grandi e bambini. Un luogo quasi magico, di pace, colori e serenità, da gustare in questo periodo natalizio.

