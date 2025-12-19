meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue
Sab, 20/12/2025 - 08:50

data-top

sabato 20 dicembre 2025 | ore 09:00

Splende il Natale meserese

Il centro storico del paese ospita la pista di pattinaggio e stupende proiezioni da ammirare in questo periodo di feste.
Mesero - La piazza illuminata per le feste

Lo scorso anno stupì tutti con un acquisto davvero imponente: quasi 200.000 euro per il sistema di videoproiezioni di grande qualità e una pista di pattinaggio. L’Amministrazione di Mesero guidata da Davide Garavaglia, nel tempo, ha sempre dimostrato di voler e saper stupire. La bellissima scenografia dello scorso anno, quindi, complice il grande investimento del Comune, si è ‘riaccesa’ per la gioia di grandi e bambini. Un luogo quasi magico, di pace, colori e serenità, da gustare in questo periodo natalizio.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Pro Loco Mesero in viaggio nel mondo di Giorgio Armani
Moda - Armani Silos, l'ingresso
Domenica 26 ottobre, la Pro Loco Mesero invita tutti a partecipare a una gita esclusiva all’Armani Silos di Milano, lo spazio museale voluto e ideato dallo stilista Giorgio Armani.
In Santuario a Mesero arrivano le reliquie dei coniugi Martin
Mesero - Coniugi Martin
Dal 12 al 26 ottobre preghiera e testimonianze per riflettere sulla santità in famiglia; ospiti padre Antonio Sangalli e don Emanuele Silanos.
Patto locale: 21 comuni
Territorio - Patto Polizia locale 2025
L’accordo, confermato per il triennio 2025-2028, mette insieme città e paesi del nostro territorio in un’unica rete di collaborazione tra i Comandi di Polizia Locale.

Invia nuovo commento