Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 19°
Mer, 08/10/2025 - 12:50

mercoledì 08 ottobre 2025 | ore 13:02

Tangenzialina per Molino Dorino: restringimento fino al 7 novembre

Fino alle ore 24 di venerdì 7 novembre, sarà istituito un restringimento di carreggiata da due a una corsia, con chiusura della corsia di marcia in direzione Milano.
Bareggio - Tangenziale verso Milano

Proseguono i lavori di manutenzione lungo la Tangenzialina per Molino Dorino. ANAS ha infatti comunicato un intervento di sostituzione delle barriere di sicurezza che comporterà, nei prossimi giorni, alcune modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, fino alle ore 24 di venerdì 7 novembre, sarà istituito un restringimento di carreggiata da due a una corsia, con chiusura della corsia di marcia in direzione Milano, nel tratto compreso tra il chilometro 131+600 e il chilometro 132+100.

“Si tratta di lavori necessari per garantire la sicurezza e il buono stato della Tangenzialina – ha commentato la sindaca Linda Colombo –. Invitiamo gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e ad adottare la massima prudenza durante il transito nella zona interessata”.

Un intervento temporaneo, dunque, ma fondamentale per mantenere efficiente una delle arterie più utilizzate del territorio, in particolare da chi quotidianamente si muove tra Bareggio e Milano.

