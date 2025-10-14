meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 14°
Mer, 15/10/2025 - 05:20

data-top

mercoledì 15 ottobre 2025 | ore 06:07

Nuova farmacia comunale

Il nuovo avamposto farmaceutico si candida a essere, come dice il sindaco Linda Colombo "un vero e proprio polo sanitario a servizio della nostra comunità".
Salute - Farmacie con prodotti

Tanto attesa, prossima all'inaugurazione. Sabato 25 ottobre alle 11 Bareggio terrà a battesimo la sua prima Farmacia Comunale che sorgerà in via De Gasperi 44. "L'iniziativa- spiega in una nota e con soddisfazione il sindaco Linda Colombo - rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità e un passo avanti nel potenziamento dei servizi pubblici". Il nuovo avamposto farmaceutico si candida a essere, sempre nelle parole della prima cittadina, "un vero e proprio polo sanitario a servizio della nostra comunità". Vi si potrà accedere per una serie di servizi, dalla misurazione della pressione arteriosa gratuita a quelle di peso corporeo e asimmetria, sino al servizio di telemedicina cardiologica e dermatologica. "Si è pensato - procede Colombo - anche agli anziani e a chi ha difficoltà a recarsi in farmacia, sarà infatti possibile attivare il servizio di consegna a domicilio". Non mancheranno, tra i servizi offerti, giornate dedicate alla prevenzione, screening gratuiti e consulenze specialistiche. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'importante iniziativa - conclude Colombo - da Amaga ai nostri uffici, siamo orgogliosi di poter offrire un servizio d'alta qualità".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Farmacia comunale in via De Gasperi
Bareggio - Municipio (Foto internet)
Farmacia comunale: prosegue spedito l’iter per la nuova sede farmaceutica in via De Gasperi, che verrà aperta nel locale al civico 42 ceduto gratuitamente al Comune nell’ambito della convenzione per il piano attuativo “Ex Sapla”.
Visite senologiche
Salute - Visite senologiche (Foto internet)
Parola d'ordine prevenzione. Il Comune di Bareggio chiama a raccolta le sue residenti invitandole a sottoporsi a una visita senologica all'ambulatorio comunale.
L'utilizzo del defibrillatore
Salute - Defibrillatore (Foto internet)
Saperlo usare adeguatamente può salvare una vita umana. Al di là del buon cuore, per l'impiego del defibrillatore si rendono necessarie alcune competenze. Sensibile al discorso, il Comune di Bareggio promuove due incontri in collaborazione con Avis e Corso di formazione laico di primo soccorso.

Invia nuovo commento