Nuova farmacia comunale

Il nuovo avamposto farmaceutico si candida a essere, come dice il sindaco Linda Colombo "un vero e proprio polo sanitario a servizio della nostra comunità".

Tanto attesa, prossima all'inaugurazione. Sabato 25 ottobre alle 11 Bareggio terrà a battesimo la sua prima Farmacia Comunale che sorgerà in via De Gasperi 44. "L'iniziativa- spiega in una nota e con soddisfazione il sindaco Linda Colombo - rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità e un passo avanti nel potenziamento dei servizi pubblici". Il nuovo avamposto farmaceutico si candida a essere, sempre nelle parole della prima cittadina, "un vero e proprio polo sanitario a servizio della nostra comunità". Vi si potrà accedere per una serie di servizi, dalla misurazione della pressione arteriosa gratuita a quelle di peso corporeo e asimmetria, sino al servizio di telemedicina cardiologica e dermatologica. "Si è pensato - procede Colombo - anche agli anziani e a chi ha difficoltà a recarsi in farmacia, sarà infatti possibile attivare il servizio di consegna a domicilio". Non mancheranno, tra i servizi offerti, giornate dedicate alla prevenzione, screening gratuiti e consulenze specialistiche. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'importante iniziativa - conclude Colombo - da Amaga ai nostri uffici, siamo orgogliosi di poter offrire un servizio d'alta qualità".

