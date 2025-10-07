Un dolce antipasto de “La nobile arte del panettone”

Sulla scalinata della Villa Annoni, affacciata sul parco, quattro pasticcerie hanno offerto ai presenti un assaggio delle proprie creazioni.

Un pomeriggio di sole, profumi e sorrisi ha fatto da cornice, domenica scorsa, all’anteprima della seconda edizione de “La nobile arte del panettone”, l’evento che a fine novembre porterà a Cuggiono maestri pasticceri e golosi da tutto il territorio.

Sulla scalinata della Villa Annoni, affacciata sul parco, quattro delle nove pasticcerie che parteciperanno alla rassegna di novembre hanno offerto ai presenti un assaggio delle proprie creazioni, raccontando al tempo stesso i segreti che si nascondono dietro a uno dei dolci più amati della tradizione lombarda. Dal tipo di lievito alla scelta dei canditi, dalla qualità delle materie prime ai tempi di lavorazione: ogni maestro ha condiviso con il pubblico la passione e la cura che rendono unico ogni panettone artigianale.

“Il sole di ieri ha incorniciato un meraviglioso pomeriggio sulla scalinata della Villa fronte parco – ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti –. Sono passate ad assaggiare e ad ascoltare moltissime persone, segno di un interesse crescente verso un prodotto che unisce tradizione, territorio e maestria”.

Un’anteprima che ha saputo stuzzicare la curiosità e l’appetito dei tanti presenti, preludio perfetto alle giornate del 29 e 30 novembre, quando a Cuggiono tornerà la manifestazione in grande stile con tutte e nove le pasticcerie partecipanti e i loro panettoni in versione integrale.

“Segnatevi le date in agenda o sul calendario – ha concluso Cucchetti –: a fine novembre vi aspettiamo per celebrare insieme la dolcezza e l’arte di un’eccellenza tutta italiana.”

