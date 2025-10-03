meteo-top

Panettoni... in anteprima!

Domenica 5 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30, sulla scalinata di Villa Annoni, sarà possibile incontrare alcuni dei maestri pasticceri che parteciperanno all’evento ufficiale previsto per il 29 e 30 novembre.
Cuggiono - Panettoni in Villa, una degustazione 2024

Sta per tornare a Cuggiono l’appuntamento con l’eccellenza artigianale e con uno dei simboli più amati della tradizione lombarda: il panettone. Dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione de “La Nobile Arte del Panettone” si arricchisce quest’anno di una speciale anteprima.

Domenica 5 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30, sulla scenografica scalinata di Villa Annoni (fronte parco), sarà infatti possibile incontrare alcuni dei maestri pasticceri che parteciperanno all’evento ufficiale previsto per il 29 e 30 novembre.

I protagonisti proporranno degustazioni gratuite dei propri panettoni, realizzati appositamente per questo pre-evento: non tutti i gusti che arriveranno a novembre, ma abbastanza per stuzzicare la curiosità e, soprattutto, l’acquolina in bocca. Sarà inoltre l’occasione per dialogare direttamente con i pasticceri, scoprire i segreti della lavorazione, la qualità delle materie prime e la passione che sta dietro ogni creazione.

Un momento di convivialità e cultura gastronomica, che conferma ancora una volta la volontà di valorizzare i prodotti artigianali del territorio e di fare del panettone non solo un dolce delle feste, ma un vero ambasciatore di tradizione, qualità e creatività.

L’appuntamento di ottobre anticipa così la rassegna di fine novembre, che trasformerà le sale affrescate della Villa in un percorso di gusto e arte, con tante pasticcerie protagoniste.
In caso di maltempo, la degustazione si terrà all’interno della Villa.

