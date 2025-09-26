Amministrazione e CSE per 'Puliamo il Mondo'

meteo-top

Un vero e proprio lavoro di squadra. Insieme, per prendersi cura del nostro territorio e dell’ambiente che ci circonda e promuovere comportamenti sostenibili e responsabili.
Vanzaghello / Ambiente - Giornata 'Puliamo il Mondo'

Un vero e proprio lavoro di squadra. Insieme, per prendersi cura del nostro territorio e dell’ambiente che ci circonda e promuovere comportamenti sostenibili e responsabili. Anche quest’anno il Comune di Vanzaghello ha partecipato, in questo 2025 con i ragazzi del CSE “Molecole”, alla Giornata “Puliamo il Mondo”. Assieme al sindaco Arconte Gatti e agli assessori Simona Giudici e Doris Giugliano, i ragazzi, insigniti del ruolo di Custodi dell’Ambiente, hanno contribuito concretamente alla pulizia e alla valorizzazione delle aree verdi del paese.

