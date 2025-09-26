Amministrazione e CSE per 'Puliamo il Mondo'

Un vero e proprio lavoro di squadra. Insieme, per prendersi cura del nostro territorio e dell’ambiente che ci circonda e promuovere comportamenti sostenibili e responsabili.

Un vero e proprio lavoro di squadra. Insieme, per prendersi cura del nostro territorio e dell’ambiente che ci circonda e promuovere comportamenti sostenibili e responsabili. Anche quest’anno il Comune di Vanzaghello ha partecipato, in questo 2025 con i ragazzi del CSE “Molecole”, alla Giornata “Puliamo il Mondo”. Assieme al sindaco Arconte Gatti e agli assessori Simona Giudici e Doris Giugliano, i ragazzi, insigniti del ruolo di Custodi dell’Ambiente, hanno contribuito concretamente alla pulizia e alla valorizzazione delle aree verdi del paese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!