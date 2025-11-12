meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 12°
Gio, 13/11/2025 - 18:20

data-top

giovedì 13 novembre 2025 | ore 19:12

Le Mostre dell’edizione 418

Anche quest’anno, dal 14 al 17 novembre, gli spazi della Biblioteca Comunale e di Piazza Don Rino Villa ospiteranno un ricco percorso espositivo che accompagnerà i visitatori lungo l’intero weekend di festa.
Inveruno - Trattori antichi a una Fiera di San Martino

All’interno dell’Antica Fiera di San Martino di Inveruno, le mostre rappresentano da sempre un’occasione per valorizzare la creatività, il territorio e le persone che lo abitano. Anche quest’anno, dal 14 al 17 novembre, gli spazi della Biblioteca Comunale e di Piazza Don Rino Villa ospiteranno un ricco percorso espositivo che accompagnerà i visitatori lungo l’intero weekend di festa. Si parte venerdì 14 novembre con l’inaugurazione dell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, alle ore 18, seguita dallo spettacolo di luci e colori che darà il via ufficiale ai giorni di Fiera. Alla Sala “F. Virga” della Biblioteca Comunale sarà invece allestita la mostra fotografica “Autonomia indigena” di Giovanna Dal Magro. Non mancherà poi un tocco d’arte e artigianato con la mostra di modellismo navale e di acquerelli curata dal Centro Ricreativo APS, ospitata in piazza Don Rino Villa: un’esposizione che unisce la passione per il mare, la precisione tecnica e la sensibilità artistica. L’inaugurazione è in programma sabato alle 11.30, ma le opere resteranno visibili per tutto il weekend.
Agricoltura, arte, creatività: sono questi i fili conduttori di un’esposizione diffusa che invita a guardare alla Fiera non solo come a un momento di festa popolare, ma come a una vetrina culturale.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un dolce divenuto simbolo della Festa: la Piota
Sapori - La Piota
Gustosa, fatta con ingredienti poveri, ma capace anche di donare aiuto: da domani a lunedì sarà il 'dolce' tipico dell'Antica Fiera di San Martino.
I convegni sull’evoluzione agricola
Inveruno - Un convegno all'Antica Fiera di San Martino
Tra cratività e futuro del nostro cibo i convegni della 418esima Antica Fiera di San Martino che animeranno la Sala “F. Virga” della Biblioteca Comunale.
Luci e spettacoli per la 418^ Fiera
Inveruno - Un momento dell'apertura dell'area espositiva della Fiera
L’apertura è prevista venerdì 14 novembre con lo spettacolo di luci e colori in via Manzoni e via Liguria, subito dopo l’inaugurazione dell’area espositiva.

Invia nuovo commento