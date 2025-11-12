Le Mostre dell’edizione 418

Anche quest’anno, dal 14 al 17 novembre, gli spazi della Biblioteca Comunale e di Piazza Don Rino Villa ospiteranno un ricco percorso espositivo che accompagnerà i visitatori lungo l’intero weekend di festa.

All’interno dell’Antica Fiera di San Martino di Inveruno, le mostre rappresentano da sempre un’occasione per valorizzare la creatività, il territorio e le persone che lo abitano. Anche quest’anno, dal 14 al 17 novembre, gli spazi della Biblioteca Comunale e di Piazza Don Rino Villa ospiteranno un ricco percorso espositivo che accompagnerà i visitatori lungo l’intero weekend di festa. Si parte venerdì 14 novembre con l’inaugurazione dell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, alle ore 18, seguita dallo spettacolo di luci e colori che darà il via ufficiale ai giorni di Fiera. Alla Sala “F. Virga” della Biblioteca Comunale sarà invece allestita la mostra fotografica “Autonomia indigena” di Giovanna Dal Magro. Non mancherà poi un tocco d’arte e artigianato con la mostra di modellismo navale e di acquerelli curata dal Centro Ricreativo APS, ospitata in piazza Don Rino Villa: un’esposizione che unisce la passione per il mare, la precisione tecnica e la sensibilità artistica. L’inaugurazione è in programma sabato alle 11.30, ma le opere resteranno visibili per tutto il weekend.

Agricoltura, arte, creatività: sono questi i fili conduttori di un’esposizione diffusa che invita a guardare alla Fiera non solo come a un momento di festa popolare, ma come a una vetrina culturale.

