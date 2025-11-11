Luci e spettacoli per la 418^ Fiera

L’apertura è prevista venerdì 14 novembre con lo spettacolo di luci e colori in via Manzoni e via Liguria, subito dopo l’inaugurazione dell’area espositiva.

È la parte più vivace, più popolare, più amata della Fiera: quella fatta di spettacoli, musica, libri, piazze e sorrisi. Gli eventi dell’Antica Fiera di San Martino riporteranno anche quest’anno nel cuore di Inveruno l’atmosfera autentica di una festa di paese che sa unire tutte le generazioni. L’apertura è prevista venerdì 14 novembre con lo spettacolo di luci e colori in via Manzoni e via Liguria, subito dopo l’inaugurazione dell’area espositiva: un momento di festa collettiva che, come da tradizione, segnerà l’avvio ufficiale dei quattro giorni di Fiera. Sabato 15 novembre, alle 21, spazio alla cultura locale con la presentazione del libro “Che t’arà la cùrt”, a cura della Compagnia Dialettale Inverunese. Un titolo che già profuma di memoria e di ironia, e che promette una serata all’insegna del dialetto, delle storie di paese e del sorriso. Domenica pomeriggio, invece, la piazza si trasformerà in un grande teatro all’aperto: alle 15.30, in piazza San Martino, andrà in scena lo spettacolo “Un palombaro in piazza”, a cura della compagnia Gioco Fiaba, con animazioni e gag per bambini e famiglie. Intorno, come sempre, le bancarelle, gli stand gastronomici, i prodotti tipici e l’immancabile atmosfera conviviale.

