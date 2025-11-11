meteo-top

Luci e spettacoli per la 418^ Fiera

L’apertura è prevista venerdì 14 novembre con lo spettacolo di luci e colori in via Manzoni e via Liguria, subito dopo l’inaugurazione dell’area espositiva.
Inveruno - Un momento dell'apertura dell'area espositiva della Fiera

È la parte più vivace, più popolare, più amata della Fiera: quella fatta di spettacoli, musica, libri, piazze e sorrisi. Gli eventi dell’Antica Fiera di San Martino riporteranno anche quest’anno nel cuore di Inveruno l’atmosfera autentica di una festa di paese che sa unire tutte le generazioni. L’apertura è prevista venerdì 14 novembre con lo spettacolo di luci e colori in via Manzoni e via Liguria, subito dopo l’inaugurazione dell’area espositiva: un momento di festa collettiva che, come da tradizione, segnerà l’avvio ufficiale dei quattro giorni di Fiera. Sabato 15 novembre, alle 21, spazio alla cultura locale con la presentazione del libro “Che t’arà la cùrt”, a cura della Compagnia Dialettale Inverunese. Un titolo che già profuma di memoria e di ironia, e che promette una serata all’insegna del dialetto, delle storie di paese e del sorriso. Domenica pomeriggio, invece, la piazza si trasformerà in un grande teatro all’aperto: alle 15.30, in piazza San Martino, andrà in scena lo spettacolo “Un palombaro in piazza”, a cura della compagnia Gioco Fiaba, con animazioni e gag per bambini e famiglie. Intorno, come sempre, le bancarelle, gli stand gastronomici, i prodotti tipici e l’immancabile atmosfera conviviale.

La 418esima Antica Fiera di San Martino
Inveruno - I trattori alla 417esima Fiera di San Martino
“Quattrocentodiciotto anni di storia non sono solo un numero, ma un lungo percorso che lega indissolubilmente il nostro presente al passato più autentico", ha detto la sindaca Nicoletta Saveri.
San Martino verso l’edizione 418
Inveruno - Gli stand all'Antica Fiera di San Martino 2024
L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 14 novembre alle ore 18, con il taglio del nastro dell’area espositiva di via Manzoni, poi eventi e stand fino a lunedì 17 novembre.
Per il quarto anno di fila torna la mostra sociale agricola
Inveruno / Fiera 2022 - mostra sociale avicola
Per il quarto anno la Fiera ospiterà la Mostra Sociale Avicola, organizzata dall’Associazione Lombarda Avicoltori, la seconda rassegna per importanza in italia, con più di quattrocento animali esposti.

