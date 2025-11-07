Scuola, istituzioni e imprese insieme per costruire il futuro

"Investire sull’educazione – ha sottolineato Gamba – significa investire sul futuro della nostra comunità. Collaborare con le realtà territoriali e con le imprese è fondamentale".

Un dialogo concreto tra mondo della scuola, istituzioni e imprese per immaginare insieme il futuro della formazione. È questo lo spirito con cui giovedì 6 novembre il vicesindaco e assessore all’Istruzione Fabio Gamba ha rappresentato il Comune di Arconate all’evento “Educare per il futuro – Scuola, istituzioni e imprese unite per il Paese”, promosso da Confindustria Alto Milanese.

All’incontro – che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Formazione Simona Tironi, del rettore della Liuc-Università Cattaneo Anna Gervasoni e del presidente di Confindustria Altomilanese Maurizio Carminati – si è discusso di come costruire percorsi formativi capaci di rispondere alle nuove sfide economiche e sociali, con un’attenzione particolare al dialogo tra scuola e mondo del lavoro.

«Investire sull’educazione – ha sottolineato Gamba – significa investire sul futuro della nostra comunità. Collaborare con le realtà territoriali e con le imprese è fondamentale per offrire ai giovani opportunità concrete di crescita e per accompagnarli verso le competenze che il mercato del lavoro richiede».

Il Comune di Arconate, in linea con la propria vocazione educativa, conferma così la volontà di essere parte attiva di un sistema formativo integrato, aperto all’innovazione e attento ai bisogni del territorio. Un impegno che si traduce in azioni e collaborazioni volte a sostenere una scuola sempre più moderna, inclusiva e capace di formare i cittadini di domani.

