meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Sab, 08/11/2025 - 20:20

data-top

sabato 08 novembre 2025 | ore 21:10

Scuola, istituzioni e imprese insieme per costruire il futuro

"Investire sull’educazione – ha sottolineato Gamba – significa investire sul futuro della nostra comunità. Collaborare con le realtà territoriali e con le imprese è fondamentale".
Arconate - Il vicesindaco Gamba incontra le imprese

Un dialogo concreto tra mondo della scuola, istituzioni e imprese per immaginare insieme il futuro della formazione. È questo lo spirito con cui giovedì 6 novembre il vicesindaco e assessore all’Istruzione Fabio Gamba ha rappresentato il Comune di Arconate all’evento “Educare per il futuro – Scuola, istituzioni e imprese unite per il Paese”, promosso da Confindustria Alto Milanese.

All’incontro – che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alla Formazione Simona Tironi, del rettore della Liuc-Università Cattaneo Anna Gervasoni e del presidente di Confindustria Altomilanese Maurizio Carminati – si è discusso di come costruire percorsi formativi capaci di rispondere alle nuove sfide economiche e sociali, con un’attenzione particolare al dialogo tra scuola e mondo del lavoro.

«Investire sull’educazione – ha sottolineato Gamba – significa investire sul futuro della nostra comunità. Collaborare con le realtà territoriali e con le imprese è fondamentale per offrire ai giovani opportunità concrete di crescita e per accompagnarli verso le competenze che il mercato del lavoro richiede».

Il Comune di Arconate, in linea con la propria vocazione educativa, conferma così la volontà di essere parte attiva di un sistema formativo integrato, aperto all’innovazione e attento ai bisogni del territorio. Un impegno che si traduce in azioni e collaborazioni volte a sostenere una scuola sempre più moderna, inclusiva e capace di formare i cittadini di domani.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Memoria e Accoglienza
Arconate - Giovani studenti a Lampeduta per 'Memorie Attive' 2025
Alcuni studenti del Liceo d'Arconate hanno partecipato a Lampeduta al progetto 'Memorie Attive' con l'obiettivo di mantenere viva la memoria delle oltre 30.000 persone che hanno perso la vita in mare negli ultimi decenni.
Il rapporto scuola-azienda
Generica - Una scuola italiana
Il 97% delle scuole italiane accoglie iniziative educative promosse dalle aziende. In Lombardia i temi prioritari sono STEAM, superamento degli stereotipi, ambiente ed educazione all’imprenditorialità.
"Insieme si costruisce il futuro"
Arconate - Il sindaco Mario Mantovani saluta i bambini ad inizio scuola
Il sindaco Mario Mantovani e l’assessore all’istruzione Fabio Gamba hanno voluto incontrare studenti per un saluto di inizio anno. Inaugurato anche il murales per i 60 anni dell'Avis.

Invia nuovo commento