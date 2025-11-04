Vanzaghello piange il suo primo sindaco

Il silenzio che si mischia, inevitabilmente, con le lacrime, i ricordi e la grande commozione. Giorni tristi per la tutta la comunità di Vanzaghello. Perché proprio in queste ultime ore se n’è andato per sempre Mario Pedrini, storico primo sindaco del paese dal 1969 al 1985.

Il silenzio che si mischia, inevitabilmente, con le lacrime, i ricordi e la grande commozione. Giorni tristi per la tutta la comunità di Vanzaghello. Perché proprio in queste ultime ore se n’è andato per sempre Mario Pedrini, storico primo sindaco del paese dal 1969 al 1985. “Una figura che ha scritto pagine e pagine importanti del Paese, tra i promotori dell’erezione di Vanzaghello a Comune autonomo - scrivono il sindaco Arconte Gatti e l’Amministrazione comunale - Un esempio e un punto di riferimento importante e fondamentale per tutti noi. L’impegno, l’attenzione e il lavoro costante e quotidiano a fianco dei suoi concittadini, per far crescere sempre di più la nostra Comunità. Un Primo Cittadino che ha lasciato un segno indelebile e che resterà per sempre nei cuori e nella memoria dei vanzaghellesi. Ci stringiamo attorno alla famiglia a nome dell’intera cittadinanza. Il ricordo di quanto la figura di Mario Pedrini è stata essenziale per il nostro paese resterà scolpito nella storia di Vanzaghello.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!