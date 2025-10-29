Milano / Malpensa
L'Iliade con Corrado D’Elia
La pietra fondativa di tutta la narrazione della nostra civiltà, l’Iliade di Omero; un attore italiano straordinario, come un moderno ‘aedo’: Corrado D’Elia.
Spettacolo ospite per la rassegna originale di CtN Magenta, TiRaccontoUnLibro, uno degli “album” di Corrado d'Elia più sentiti ed appassionati, uno spettacolo ricco di emozioni e dalla potenza evocativa straordinaria.
“Siamo felici di accogliere ancora una volta Corrado D’Elia, grande artista italiano ed amico del Nuovo di Magenta”, commenta Alberto Baroni insieme a Mauro Colombo di Ariel direttori della popolare rassegna di narrazione tra letteratura e teatralità. “Ricordiamo ancora la potenza dell’ultimo suo spettacolo che abbiamo avuto nel 2019, dedicato alla figura di Beethoven ( “Io, Ludwig van” ); questa narrazione basata su Omero non sarà certamente di minore impatto”.
Come da politica di Sala (aderente al circuito Acec DELLA Diocesi di Milano) il prezzo di ingresso è “da Trul”, ossia minimo. Dieci euro per chi abbia fatto l’abbonamento alla ventesima rassegna “Paradossi” oppure 15€ per chi acquisti il singolo spettacolo. Il biglietto è acquistabile sul sito www.teatronuovo.com oppure al Botteghino di Sala nei normali orari di apertura.
Collegamento diretto alla pagina dello spettacolo & botteghino online
https://www.teatronuovo.com/libro.asp?VIEW=LI&prog=230
La serata, come la rassegna “TiRaccontoUnLibro” è inserita nel circuito diocesano “Teatri in rete” e gode del patrocinio del Comune di Magenta.
