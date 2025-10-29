L'Iliade con Corrado D’Elia

L’Iliade di Omero con lo straordinario Corrado D’Elia, al 'Nuovo' il 26 novembre, appuntamento con il mito ed il teatro di uno degli interpreti più profondi ed appassionati del panorama nazionale.

La pietra fondativa di tutta la narrazione della nostra civiltà, l’Iliade di Omero; un attore italiano straordinario, come un moderno ‘aedo’: Corrado D’Elia.

Spettacolo ospite per la rassegna originale di CtN Magenta, TiRaccontoUnLibro, uno degli “album” di Corrado d'Elia più sentiti ed appassionati, uno spettacolo ricco di emozioni e dalla potenza evocativa straordinaria.

“Siamo felici di accogliere ancora una volta Corrado D’Elia, grande artista italiano ed amico del Nuovo di Magenta”, commenta Alberto Baroni insieme a Mauro Colombo di Ariel direttori della popolare rassegna di narrazione tra letteratura e teatralità. “Ricordiamo ancora la potenza dell’ultimo suo spettacolo che abbiamo avuto nel 2019, dedicato alla figura di Beethoven ( “Io, Ludwig van” ); questa narrazione basata su Omero non sarà certamente di minore impatto”.

Come da politica di Sala (aderente al circuito Acec DELLA Diocesi di Milano) il prezzo di ingresso è “da Trul”, ossia minimo. Dieci euro per chi abbia fatto l’abbonamento alla ventesima rassegna “Paradossi” oppure 15€ per chi acquisti il singolo spettacolo. Il biglietto è acquistabile sul sito www.teatronuovo.com oppure al Botteghino di Sala nei normali orari di apertura.

Collegamento diretto alla pagina dello spettacolo & botteghino online

https://www.teatronuovo.com/libro.asp?VIEW=LI&prog=230

La serata, come la rassegna “TiRaccontoUnLibro” è inserita nel circuito diocesano “Teatri in rete” e gode del patrocinio del Comune di Magenta.

