data-top

giovedì 30 ottobre 2025 | ore 20:46

Camminata... tra cultura e salute

Domenica 23 novembre alle 11 una camminata letteraria con un duplice fine: promuovere la lettura e sensibilizzare ai temi della malattia.
Territorio - L'associazione 'Cuore di Donna'

Tra un passo e l'altro, tra cultura e sensibilizzazione al tumore. L'amministrazione comunale di Vanzaghello proporrà per domenica 23 novembre alle 11 una camminata letteraria con un duplice fine evidenziato nella delibera: "Lo scopo - si legge- è di promuovere la lettura e sensibilizzare ai temi della malattia e del suo superamento". L'iniziativa è stata promossa a braccetto con l'associazione Cuore di Donna- Milano che si occupa di prevenzione di patologie oncologiche femminili. La camminata avverrà in quattro tappe a ognuna delle quali corrisponde un aspetto della malattia raccontato in letteratura. In ogni tappa alcune lettrici dell'associazione proporranno e commenteranno alcune letture.

