Tanto attesa, prossima all'inaugurazione. Domenica 26 ottobre Arluno terrà a battesimo la casa Letizia Battaglia, iniziativa di housing sociale e attività educativa ricavata all'interno di uno stabile sequestrato alla criminalità organizzata e affidato al comune. Il progetto è destinato a singoli e nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio sociale e povertà e si propone di fornire loro un accompagnamento educativo oltreché una dotazione di alloggio. Le famiglie arlunesi che vi saranno ospitate potranno avere occasione di socializzare e cementare

