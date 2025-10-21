meteo-top

Casa Letizia Battaglia

Il progetto è destinato a singoli e nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio sociale e povertà e si propone di fornire loro un accompagnamento educativo.
Arluno - Casa Letizia Battaglia

Tanto attesa, prossima all'inaugurazione. Domenica 26 ottobre Arluno terrà a battesimo la casa Letizia Battaglia, iniziativa di housing sociale e attività educativa ricavata all'interno di uno stabile sequestrato alla criminalità organizzata e affidato al comune. Il progetto è destinato a singoli e nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio sociale e povertà e si propone di fornire loro un accompagnamento educativo oltreché una dotazione di alloggio. Le famiglie arlunesi che vi saranno ospitate potranno avere occasione di socializzare e cementare

