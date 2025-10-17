Bellano: paese da premio

I tre borghi italiani premiati rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche capaci di preservare e promuovere valori, prodotti e stili di vita.

Il borgo di Bellano (LC) è stato ufficialmente riconosciuto come Best Tourism Village 2025 dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, UN Tourism, durante la cerimonia tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang. Il borgo lecchese entra così nella rete globale delle destinazioni rurali di eccellenza, insieme ai comuni veneti di Arquà Petrarca (PD) e Asolo (TV).

"Questo prestigioso riconoscimento internazionale – commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia - conferma tutta la bellezza e il potenziale della Lombardia rurale: una terra autentica, fatta di piccoli borghi ricchi di storia, tradizioni e meraviglie ancora da scoprire".

"Oggi la nostra regione si presenta al mondo - prosegue - come una meta policentrica, capace di coniugare la vivacità delle città con il ritmo lento dei paesaggi lacustri, montani e rurali. Lo confermano anche i numeri: da gennaio a luglio 2025 i soggiorni nei borghi lombardi sono cresciuti del 6,34% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati elaborati dal nostro Osservatorio per il Turismo regionale. Già da queste rilevazioni emergeva un dato oggi confermato: l’Orrido di Bellano (LC), uno straordinario canyon naturale nel cuore della Lombardia, è in cima alle classifiche delle attrazioni più cercate online nei borghi lombardi. Siamo orgogliosi di questo risultato, perché premia non solo le bellezze del territorio, ma anche la nostra strategia di valorizzare mete meno conosciute, capaci però di lasciare il segno. Portare i turisti oltre le destinazioni iconiche, verso luoghi autentici e sorprendenti: è questa la nostra sfida. E oggi possiamo dire che sta dando i suoi frutti".

“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento per Bellano (LC) - commenta il sindaco Antonio Rusconi - e ringraziamo Regione Lombardia e il Ministero del Turismo per averci candidato. Ora grazie al circuito internazionale in cui siamo inseriti, questo riconoscimento di assoluta qualità contribuirà a valorizzare e dare prestigio al nostro territorio provinciale, a Regione Lombardia e all’intera nazione nell’ambito del turismo culturale, enogastronomico e sostenibile: temi chiave delle politiche e delle strategie che abbiamo scelto di perseguire per il bene del borgo e dei sui cittadini, oltre che dei turisti che lo frequentano”.

