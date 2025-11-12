Il treno d'inverno...

Con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli si viaggia verso i grandi eventi del Natale tra Italia e Svizzera. E da gennaio al via la promozione “Inverno per 2”: 2 biglietti al prezzo di 1.

Dopo il grande successo – mediatico e di viaggiatori (decine di migliaia) del Treno del Foliage®, – la Ferrovia Vigezzina-Centovalli è pronta per un nuovo “cambio d'abito” stagionale, offrendo ai passeggeri inediti scorci invernali tra Italia e Svizzera. I treni, con una lunga storia alle spalle (la Ferrovia ha festeggiato nel 2023 i suoi primi 100 anni di vita), sono infatti mezzo ideale per raggiungere alcuni degli eventi natalizi più amati tra Lago Maggiore e Alpi piemontesi: dal Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, tra i più grandi d'Europa, a Winterland di Locarno fino ai mercatini natalizi di Domodossola.

Oltre alla comodità e alla sostenibilità ambientale, il percorso stesso della linea ferroviaria profuma di meraviglia anche in questa stagione, specie se si ha la fortuna di intraprendere il viaggio subito dopo (o durante) una nevicata, magari a bordo di uno dei nuovissimi treni panoramici, appena entrati in servizio. La veste invernale lascia spazio a vedute straordinarie sulla valle dei pittori, la Val Vigezzo, e sulle Centovalli: paesaggi incantevoli, borghi pittoreschi e tramonti indimenticabili.

Sono disponibili online i biglietti speciali per raggiungere Santa Maria Maggiore dal 6 all'8 dicembre in occasione del celebre Mercatino di Natale, che raggiunge la 26esima edizione e che richiamerà come sempre un pubblico numerosissimo grazie all'alta qualità degli espositori presenti, oltre 210, accuratamente selezionati. Raggiungere il capoluogo della Val Vigezzo in treno, oltre che scelta ambientalmente sostenibile, è anche sinonimo di comodità e permette di evitare disagi di traffico e

parcheggio.

Il biglietto, valido un giorno, prevede un viaggio A/R con partenza da Domodossola o da Locarno per Santa Maria Maggiore, include la prenotazione obbligatoria del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico. Info qui: https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/mercatini-di-natale-di-sa... maggiore/

