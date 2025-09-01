Cooperativa Anteo e Bramasole

L’esperienza è stata occasione preziosa per conoscere da vicino gli animali, scoprire gli spazi della cascina e confrontarsi con Stefano Carbone, responsabile della Tenuta.

Alcuni ospiti della RSD Padre Crespi di Legnano, gestita dalla Cooperativa Sociale Anteo, hanno avuto l’opportunità di visitare la splendida Tenuta Bramasole di Inveruno, dando ufficialmente avvio a una nuova e promettente collaborazione.

L’esperienza è stata occasione preziosa per conoscere da vicino gli animali, scoprire gli spazi della cascina e confrontarsi con Stefano, referente della tenuta, su diversi progetti comuni: dalla pet therapy alle attività di terapia occupazionale, fino alle giornate di relax e socializzazione che potranno diventare appuntamenti periodici.

Gli ospiti sono stati accolti con grande calore e disponibilità. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, fatto di sorrisi, budino al cioccolato e bibite fresche: un gesto semplice ma molto apprezzato, che ha reso la giornata ancora più speciale.

«Ringraziamo di cuore Stefano e tutto lo staff di Bramasole per l’ospitalità e l’attenzione dimostrata – hanno sottolineato gli operatori della RSD Padre Crespi –. Siamo convinti che questa sia soltanto la prima tappa di un percorso ricco di esperienze e di crescita condivisa».

La collaborazione tra la RSD e la Tenuta Bramasole rappresenta un esempio concreto di come il territorio sappia fare rete per offrire opportunità di benessere, inclusione e arricchimento reciproco. Una nuova storia che nasce e che promette di portare frutti importanti per tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!