Milano / Malpensa
Cooperativa Anteo e Bramasole
Alcuni ospiti della RSD Padre Crespi di Legnano, gestita dalla Cooperativa Sociale Anteo, hanno avuto l’opportunità di visitare la splendida Tenuta Bramasole di Inveruno, dando ufficialmente avvio a una nuova e promettente collaborazione.
L’esperienza è stata occasione preziosa per conoscere da vicino gli animali, scoprire gli spazi della cascina e confrontarsi con Stefano, referente della tenuta, su diversi progetti comuni: dalla pet therapy alle attività di terapia occupazionale, fino alle giornate di relax e socializzazione che potranno diventare appuntamenti periodici.
Gli ospiti sono stati accolti con grande calore e disponibilità. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, fatto di sorrisi, budino al cioccolato e bibite fresche: un gesto semplice ma molto apprezzato, che ha reso la giornata ancora più speciale.
«Ringraziamo di cuore Stefano e tutto lo staff di Bramasole per l’ospitalità e l’attenzione dimostrata – hanno sottolineato gli operatori della RSD Padre Crespi –. Siamo convinti che questa sia soltanto la prima tappa di un percorso ricco di esperienze e di crescita condivisa».
La collaborazione tra la RSD e la Tenuta Bramasole rappresenta un esempio concreto di come il territorio sappia fare rete per offrire opportunità di benessere, inclusione e arricchimento reciproco. Una nuova storia che nasce e che promette di portare frutti importanti per tutti.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento