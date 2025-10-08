Insieme per la vita

E' stata ufficialmente firmata la convenzione tra i Comuni per la gestione associata del servizio di Polizia Locale a favore del trasporto di organi campioni biologici e tessuti per AREU.

Un accordo che unisce, nel segno della solidarietà e della vita. Nella giornata di ieri è stata ufficialmente firmata la convenzione tra i Comuni di Boffalora sopra Ticino e Robecco sul Naviglio per la gestione associata del servizio di Polizia Locale a favore del trasporto di organi, campioni biologici e tessuti per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Un passo importante che sancisce una collaborazione concreta tra le due amministrazioni con l’obiettivo di potenziare un servizio di altissimo valore umano e sociale, capace di garantire tempestività ed efficienza nei trasporti legati ai trapianti e alle emergenze sanitarie.

Il Comune di Robecco sul Naviglio è stato individuato come ente capofila del progetto, già operativo dal 2022 con il Nucleo Trasporto Organi della Polizia Locale, che in questi anni ha maturato significativa esperienza e ottenuto riconoscimenti per la professionalità e la dedizione dimostrate.

Con la firma dell’accordo, anche Boffalora sopra Ticino entra a pieno titolo in questa rete di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio personale e contribuendo così a rafforzare la sinergia territoriale e la capacità operativa del servizio.

«Grazie alle nostre Polizie Locali – ha commentato la sindaca Sabina Doniselli – ogni missione diventa una speranza in più. È un gesto concreto di cooperazione tra enti che, insieme, possono fare la differenza per chi attende una nuova possibilità di vita».

Le due amministrazioni condividono la consapevolezza che ogni intervento può salvare vite umane e che il ruolo delle Polizie Locali nel sistema di emergenza regionale rappresenta un presidio fondamentale di umanità, professionalità e impegno civico.

