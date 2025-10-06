20 anni per Croce Azzurra Ticina

Vent’anni di attività significano migliaia di interventi, ore di servizio, mani tese e sorrisi donati a chi ne aveva più bisogno.

Un traguardo che profuma di impegno, solidarietà e amore per il prossimo. La Croce Azzurra Ticinia ha festeggiato il suo ventesimo anniversario con una giornata di festa e gratitudine, celebrata a Boffalora sopra Ticino alla presenza dei volontari, dei rappresentanti istituzionali e di numerosi cittadini.

Vent’anni di attività significano migliaia di interventi, ore di servizio, mani tese e sorrisi donati a chi ne aveva più bisogno. Un cammino costruito giorno dopo giorno da persone che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo agli altri, trasformando l’aiuto in una missione di vita.

Durante la cerimonia, don Angelo ha celebrato la Santa Messa e impartito la benedizione alle cinque nuove auto destinate alle sezioni della Croce Azzurra: un segno concreto di un impegno che continua a crescere e rinnovarsi, per garantire un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini.

«Un grazie di cuore a tutti i volontari – ha dichiarato il sindaco Sabina Doniselli – che con il loro tempo e la loro generosità rendono possibile ogni giorno il servizio ai più fragili. E grazie anche a tutte le persone e amministrazioni che in questi anni hanno sostenuto la Croce Azzurra e i suoi valori».

Un anniversario che non è solo una tappa da celebrare, ma il simbolo di una comunità viva, unita e solidale, capace di costruire insieme il bene comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!