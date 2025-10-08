Incontro su 'Sicurezza e Legalità'

Venerdì 10 ottobre alle ore 21:15, nella Sala consiliare del Castello, un incontro promosso da Fratelli d'Italia con amministratori e parlamentari per parlare di tutela e presidio del cittadino e del territorio.

Un momento di confronto dedicato a uno dei temi più sentiti dalle comunità locali: la sicurezza. Venerdì 10 ottobre alle ore 21:15, presso la Sala consiliare del Castello di Abbiategrasso, si terrà l’iniziativa “Sicurezza e Legalità”, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti di Fratelli d’Italia.

L’incontro, moderato da Fabrizio Provera, sarà aperto dai saluti del Sindaco Cesare Nai. Interverranno l’Assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, l’On. Riccardo De Corato (Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali Camera), l’On. Umberto Maerna (X Commissione Attività Produttive Camera), Cristian Garavaglia (Capogruppo FDI Regione Lombardia), Guglielmo Villani (coordinatore provinciale FDI Milano) e Franco Lovetti (Capogruppo FDI Comune di Abbiategrasso).

Parteciperanno inoltre Chiara Bonomi (Assessore alla Sicurezza Comune di Abbiategrasso) e la Dott.ssa Maria Malini (Comandante della Polizia Locale di Abbiategrasso).

La dichiarazione di Guglielmo Villani, presidente provinciale di Fratelli d’Italia:

«Per Fratelli d’Italia la sicurezza non è soltanto una stella polare, ma un impegno concreto e quotidiano a ogni livello di governo. Ad Abbiategrasso, così come in tutta la provincia di Milano, siamo al fianco della comunità per contrastare le sacche di microcriminalità e garantire un territorio più presidiato, sicuro e vivibile. Grazie al lavoro dei nostri amministratori e dei nostri parlamentari, porteremo proposte e strumenti concreti per rafforzare l’attenzione e il pattugliamento, dimostrando ancora una volta che Fratelli d’Italia non si limita a parlare di sicurezza, ma lavora ogni giorno per tramutarla da aspirazione a realtà.»

