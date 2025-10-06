L’evento, tra i più longevi del panorama motociclistico lombardo, celebra anche il 31° Trofeo Giorgio Pedretti e il 17° Trofeo alla memoria di Giampaolo Pianta.

Un appuntamento ormai storico e amatissimo da motociclisti e buongustai: sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna a Inveruno il 45° Raduno Nazionale della “Casseula”, organizzato dal Moto Club Inverenese con il patrocinio del Comune di Inveruno.

L’evento, tra i più longevi del panorama motociclistico lombardo, celebra anche il 31° Trofeo Giorgio Pedretti e il 17° Trofeo alla memoria di Giampaolo Pianta, due figure simbolo per la storia del club e della comunità.

Il programma si aprirà sabato 11 ottobre con l’apertura delle iscrizioni dalle 15 alle 18 e un aperitivo offerto da “Degustami”, seguito alle 20 da una cena convenzionata per tutti gli iscritti.

Domenica 12 ottobre si entrerà nel vivo della manifestazione: iscrizioni dalle 8.30 alle 11.30, gadget ricordo per tutti i partecipanti e, alle 11, la benedizione delle moto con partenza per la tradizionale sfilata e aperitivo offerto dal Wine-Bar “Tulip” di Arconate. Il rientro è previsto per le 12.30 con il pranzo a base di cassœula presso il Circolo Italia, immancabile piatto simbolo della tradizione lombarda.

La manifestazione si concluderà alle 14.30 con la cerimonia di premiazione: in palio i trofei per i migliori club e i conduttori, sia della Regione Lombardia che extra regione, oltre alle coppe individuali per conducenti e passeggeri.

Una due giorni che unisce passione per le moto, amicizia e gusto autentico, in pieno stile inverunese. Un evento che testimonia come, anche dopo 45 anni, il raduno della “Casseula” resti un punto fermo nel calendario delle manifestazioni motoristiche e un momento di festa per l’intero territorio.

