meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mar, 07/10/2025 - 07:20

data-top

martedì 07 ottobre 2025 | ore 07:56

45° Raduno Nazionale della “Casseula”

L’evento, tra i più longevi del panorama motociclistico lombardo, celebra anche il 31° Trofeo Giorgio Pedretti e il 17° Trofeo alla memoria di Giampaolo Pianta.
Inveruno - Motociclisti al Moto Club inverunese

Un appuntamento ormai storico e amatissimo da motociclisti e buongustai: sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna a Inveruno il 45° Raduno Nazionale della “Casseula”, organizzato dal Moto Club Inverenese con il patrocinio del Comune di Inveruno.

L’evento, tra i più longevi del panorama motociclistico lombardo, celebra anche il 31° Trofeo Giorgio Pedretti e il 17° Trofeo alla memoria di Giampaolo Pianta, due figure simbolo per la storia del club e della comunità.

Il programma si aprirà sabato 11 ottobre con l’apertura delle iscrizioni dalle 15 alle 18 e un aperitivo offerto da “Degustami”, seguito alle 20 da una cena convenzionata per tutti gli iscritti.

Domenica 12 ottobre si entrerà nel vivo della manifestazione: iscrizioni dalle 8.30 alle 11.30, gadget ricordo per tutti i partecipanti e, alle 11, la benedizione delle moto con partenza per la tradizionale sfilata e aperitivo offerto dal Wine-Bar “Tulip” di Arconate. Il rientro è previsto per le 12.30 con il pranzo a base di cassœula presso il Circolo Italia, immancabile piatto simbolo della tradizione lombarda.

La manifestazione si concluderà alle 14.30 con la cerimonia di premiazione: in palio i trofei per i migliori club e i conduttori, sia della Regione Lombardia che extra regione, oltre alle coppe individuali per conducenti e passeggeri.

Una due giorni che unisce passione per le moto, amicizia e gusto autentico, in pieno stile inverunese. Un evento che testimonia come, anche dopo 45 anni, il raduno della “Casseula” resti un punto fermo nel calendario delle manifestazioni motoristiche e un momento di festa per l’intero territorio.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Che festa sulle 'due ruote'
Inveruno - Motoraduno 2021
La manifestazione si è conclusa con diverse premiazioni tra cui il Trofeo Pianta Giampaolo, giunto alla sua tredicesima edizione, e Trofeo Giorgio Pedretti, giunto alla ventisettesima edizione.
'Quattro ruote' storiche in mostra
Fiera di San Martino - 500 in mostra in Villa Verganti Veronesi
In Villa Verganti Veronesi un'esposizione di Fiat 500 e Prinz. Tanti gli appassionati ed i curiosi che si sono fermati per vedere pezzi di storia dell'automobilismo.
In goal per la solidarietà
Inveruno - In goal per la solidarietà, locandina 2025
Sindaci, assessori, consiglieri dei paesi del castane e magentino... in campo! Non è uno scherzo ma un'iniziativa benefica per raccogliere fondi per Croce Azzura Ticinia!

Invia nuovo commento