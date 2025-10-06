Il cantiere di “Casa, Insieme”, che prevede la costruzione di due nuove case per 10 persone con disabilità, nella stessa area dove oggi già si trovano il Centro Diurno Disabili “Il Girasole” e il Centro Sperimentale “Fabio Viganò” per minori con disturbi del neurosviluppo.

Mi piacerebbe avere una stanza tutta mia, arredata come piace a me...» Cinzia sorride mentre racconta il suo sogno. Da 16 anni frequenta il Centro Diurno “Il Girasole”, ma ha già prenotato un posto a “Casa, Insieme”. Già immagina la sua futura casa: un posto tutto suo, dove finalmente sentirsi autonoma. Un luogo dove poter ospitare un’amica per un caffè, dove scegliere i colori delle pareti, dove dire: «questa è la mia stanza».

«Mi vedo in cucina, magari a chiacchierare con qualcuno… Mi piacerebbe una camera da arredare: spaziosa, con le pareti colorate e i mobili nuovi... E poi un giardino tutto intorno, per andare fuori d'estate...»

Sabato mattina in via Monte Nero 259 a Caronno Pertusella è stato inaugurato ufficialmente con un momento di festa il cantiere di “Casa, Insieme”, che prevede la costruzione di due nuove case per 10 persone con disabilità, nella stessa area dove oggi già si trovano il Centro Diurno Disabili “Il Girasole” e il Centro Sperimentale “Fabio Viganò” per minori con disturbi del neurosviluppo.

Il progetto nasce da una coprogettazione tra il Comune di Caronno Pertusella e Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale e ha ricevuto il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Diverse le autorità presenti, tra cui il Sindaco del Comune di Caronno Pertusella, Marco Giudici, l'Assessore ai Servizi Sociali, Sebastiano Caruso e Silvia Lippi, per Regione Lombardia.

«Con l'apertura del cantiere – evidenziano il Sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici e l’Assessore ai Servizi Sociali, Sebastiano Caruso – si concretizza la richiesta avanzata dalle famiglie degli ospiti del CDD "Il Girasole" ed attuata, secondo le direttive della legge "Durante e Dopo di Noi", con questa coprogettazione tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi. Il nostro augurio è quello di una rapida edificazione ed attivazione della struttura in modo da creare un ambiente familiare ed inclusivo per gli ospiti.»

Presente anche Don Angelo Cavenago, parroco della Comunità Pastorale Madonna della Visitazione di Caronno Pertusella, che ha impartito la solenne benedizione al cantiere.

Un momento particolarmente significativo è stato il videomessaggio inviato da Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, che ha espresso il proprio sostegno al progetto: «Casa, Insieme è un’iniziativa che mette al centro le persone e la loro autonomia, un modello che merita il plauso e il sostegno di tutti. Creare una soluzione residenziale collegata ai servizi diurni è fondamentale, per una maggior serenità delle famiglie, ma anche per creare continuità nelle relazioni e nello stile della presa in carico di ogni persona.»

