​Amministratori locali del Milanese al Parlamento UE, accolti da eurodeputata Tovaglieri (Lega): “Più peso ai territori nelle de

La delegazione ha visitato l’emiciclo in occasione della sessione plenaria e ha partecipato a un momento di confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali.

L’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega) ha aperto oggi le porte del Parlamento europeo a una delegazione di amministratori locali della Lega della provincia di Milano, in visita a Strasburgo per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee. Hanno fatto il proprio ingresso nella principale sede dell’Eurocamera il consigliere della Città Metropolitana Christian Colombo, il Sindaco di Cusago Gianmarco Reina, i consiglieri comunali di Solaro Fausto Gambarini, di Parabiago Valentina Re, di Castano Primo Corinna Casara, di Ossona Elia Savio e Andrea Colombo. La delegazione ha visitato l’emiciclo in occasione della sessione plenaria e ha partecipato a un momento di confronto con l’eurodeputata lombarda sull’impatto delle nuove normative europee sugli enti locali e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra i territori e l’Europa. “Occorre che Bruxelles riconosca di più il ruolo delle comunità locali nella crescita e nello sviluppo dell’Unione – ha dichiarato Tovaglieri -. Di fronte alle complesse sfide del nostro tempo, è fondamentale mettere da parte le politiche ideologiche portate avanti finora e avviare finalmente iniziative lungimiranti, tese a valorizzare le identità e le peculiarità che esistono all’interno dell’UE e che costituiscono la nostra più grande ricchezza. La mia battaglia prosegue – conclude l’eurodeputata leghista - perché sia dato più peso alla voce delle comunità locali nelle decisioni sul futuro dell’Europa”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!