meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 12°
Mer, 24/09/2025 - 22:50

data-top

mercoledì 24 settembre 2025 | ore 23:25

La Tombola Letteraria

Un divertente gioco per concludere due progetti che hanno stimolato la lettura durante l'estate: "Lettura che avventura!" per i più piccoli e "Appuntamento con i... libri" per i più grandi.
Arconate - Tombola letteraria 2025

Sabato 13 settembre la biblioteca comunale di Arconate ha accolto bambini e ragazzi per un pomeriggio speciale, fatto di libri, giochi e premi. Si è infatti svolta la “tombola letteraria”, momento conclusivo dei due progetti estivi dedicati alla lettura.

Per i più piccoli della scuola primaria è stato proposto “Lettura che avventura!”, un percorso pensato per stimolare il piacere di leggere già dai primi anni. Ogni partecipante ha ricevuto un diario di lettura, un compagno di viaggio con cui annotare i titoli scoperti e custodire ricordi delle proprie letture estive.

I ragazzi dagli 11 ai 14 anni, invece, si sono messi alla prova con “Appuntamento al buio con… i libri”, un contest curioso e divertente: diversi sacchi misteriosi contenevano tre volumi ciascuno, accompagnati solo da un indizio sul genere letterario. Un modo insolito e stimolante per scoprire nuove storie senza lasciarsi condizionare da copertine o titoli. Tra le sorprese, anche un Golden Ticket che ha riservato un super premio finale.

La giornata si è trasformata in una festa di comunità, con risate, racconti e condivisione tra giovani lettori, genitori e volontari. «Un’iniziativa che segna la fine di un’estate all’insegna della lettura e della crescita», hanno commentato gli organizzatori, ringraziando Sara e Maria della biblioteca per l’impegno e tutti i ragazzi che hanno preso parte ai progetti.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

“Quando ancora non ero”
Arconate - presentazione del libro di Giovanna Ceriotti
Una serata di emozioni, cultura e partecipazione a Palazzo Taverna.
'Quando ancora non ero – Il filo delle madri'
Arconate - locandina presentazione libro Giovanna Ceriotti
Organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Arconate, l’evento offrirà ai lettori l’occasione di conoscere da vicino l’autrice e la sua opera, un romanzo profondamente radicato nel territorio arconatese e nelle sue memorie familiari.
Il libro di Mattioni ad Arconate
Arconate - Ersilio Mattioni presenta il suo primo libro, la locandina
Dopo la pubblicazione e diffusione in edicola, la scorsa settimana, "La corruzione elettorale politico-mafiosa in Lombardia", pubblicato da RCS MediaGroup, sarà presentato ad Arconate martedì 19 marzo.

Invia nuovo commento