Un divertente gioco per concludere due progetti che hanno stimolato la lettura durante l'estate: "Lettura che avventura!" per i più piccoli e "Appuntamento con i... libri" per i più grandi.

Sabato 13 settembre la biblioteca comunale di Arconate ha accolto bambini e ragazzi per un pomeriggio speciale, fatto di libri, giochi e premi. Si è infatti svolta la “tombola letteraria”, momento conclusivo dei due progetti estivi dedicati alla lettura.

Per i più piccoli della scuola primaria è stato proposto “Lettura che avventura!”, un percorso pensato per stimolare il piacere di leggere già dai primi anni. Ogni partecipante ha ricevuto un diario di lettura, un compagno di viaggio con cui annotare i titoli scoperti e custodire ricordi delle proprie letture estive.

I ragazzi dagli 11 ai 14 anni, invece, si sono messi alla prova con “Appuntamento al buio con… i libri”, un contest curioso e divertente: diversi sacchi misteriosi contenevano tre volumi ciascuno, accompagnati solo da un indizio sul genere letterario. Un modo insolito e stimolante per scoprire nuove storie senza lasciarsi condizionare da copertine o titoli. Tra le sorprese, anche un Golden Ticket che ha riservato un super premio finale.

La giornata si è trasformata in una festa di comunità, con risate, racconti e condivisione tra giovani lettori, genitori e volontari. «Un’iniziativa che segna la fine di un’estate all’insegna della lettura e della crescita», hanno commentato gli organizzatori, ringraziando Sara e Maria della biblioteca per l’impegno e tutti i ragazzi che hanno preso parte ai progetti.

