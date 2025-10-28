L’autrice arconatese Marinella Restelli ha presentato a Cuggiono il suo libro “La vita continua…nonostante tutto” nella splendida cornice di Villa Clerici con l’Associazione Angeli Scalzi.

Sabato pomeriggio 25 ottobre a Cuggiono l’associazione culturale arconatese Angeli Scalzi ha presentato il nuovo libro di Marinella Restelli “La vita continua… nonostante tutto”.

Dotata di rara sensibilità nell’interpretare l’animo umano e nel cogliere le sfumature e le simbologie che sono alla base della vita, Marinella Restelli racchiude in questo suo secondo libro oltre 10 anni di esperienze vissute lavorando in case di riposo.

Venti racconti, ognuno con una propria storia e personaggi ben definiti, storie di momenti legati ai grandi cambiamenti che la vita riserva ad ogni essere umano, anni di ascolto e di riflessione da parte dell’autrice, che ha sapientemente colto i ricordi di persone che hanno alle spalle una vita intera e li riporta usando uno stile brillante ed accattivante che coinvolge il lettore rendendolo partecipe dei drammi del tempo.

L’autrice ha presentato alcuni brani ed ha risposto a domande legate ai racconti: il valore degli anziani in questa società che tende ad escludere fragilità e vecchiaia, l’importanza della fiducia nei legami familiari, nell’amore e persino nel dolore, l’importanza di scegliere in ogni momento della vita, la speranza, la fede, il domani. Ed ha anticipato che sta lavorando ad un nuovo libro, ambientato nella realtà arconatese del dopoguerra, la cui trama è legata a tre madri i cui figli erano partiti per la guerra. Storie del passato, che riverberano nella situazione dei giorni nostri.

Il salone di Palazzo Clerici gremito, il folto pubblico attento ed emozionato, le tantissime persone che a fine presentazione hanno voluto parlare direttamente con l’autrice, hanno coronato questo evento di rara intensità, ottimamente organizzato dall’Associazione Angeli Scalzi.

Per chi lo volesse, il libro è acquistabile online sulle principali piattaforme.

