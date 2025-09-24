meteo-top

'Generazioni a confronto'

Un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione e che ha visto il pubblico e la giuria emozionarsi davanti a scatti capaci di tradurre in immagini il valore dei legami familiari e sociali.
Boffalora sopra Ticino - Concorso fotografico 'Generazioni a confronto'

Un ponte ideale tra passato e futuro, raccontato attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. È questo lo spirito che ha animato il concorso fotografico della Festa della Sücia 2025, dedicato al tema “Generazioni a confronto”.

Un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione e che ha visto il pubblico e la giuria emozionarsi davanti a scatti capaci di tradurre in immagini il valore dei legami familiari e sociali. “Ogni fotografia – hanno sottolineato gli organizzatori – ha saputo raccontare in modo unico il dialogo tra epoche diverse e la ricchezza che nasce dall’incontro tra giovani e anziani”.

Il podio di questa edizione ha visto trionfare Matilde Cantoni, che con “Ritorno al passato” ha conquistato il primo posto grazie a una composizione intensa e suggestiva. Al secondo posto Gianluca Martore con “Click tra generazioni”, seguito da Eleonora Trezzi, terza classificata con “Il tempo delle mani”, un’opera che ha commosso per la sua delicatezza.

Non sono mancate, inoltre, due menzioni speciali assegnate a Erica Nosotti per “Mostrami la strada” e a Daniela Garavaglia per “Generazioni a confronto”, riconoscimenti che testimoniano l’alto livello delle opere presentate.

Un applauso, dunque, a tutti i partecipanti e ai membri della giuria per la disponibilità e l’impegno. La Festa della Sücia si conferma non solo un momento di tradizione e convivialità, ma anche un’occasione preziosa per valorizzare la creatività e promuovere la cultura della memoria condivisa.

